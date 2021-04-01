Запись в 1 класс началась в Хабаровске: появились льготники, районы поменяли школы

В 1 класс в Хабаровске пойдут 8000 учеников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске 1 апреля стартовала запись в 1 класс. Впервые звонок, который традиционно играет для учителя, услышат дети в 51 школе, семи гимназиях и девяти лицеях. В 1 класс пойдут восемь тысяч учеников, уже поступило 2590 заявлений.

- Электронная запись в 1 класс началась в 00:00 часов на региональном портале uslugi27.ru и будет вестись круглосуточно. В первые пять минут заявления дольше грузились, но все выправилось. За полчаса после старта записи было подано 1,5 тысячи заявлений. Сейчас портал работает в штатном режиме, - рассказала «КП» Оксана Макаренко, начальник отдела управления образования мэрии Хабаровска.

Гимназии, школы и лицеи принимают первоклассников по прописке. Ребенок должен жить в районе, к которому относится учреждение. Заявления принимаются от родителей или опекунов будущего школьника. Также необходимы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, его прописка, документ, подтверждающий факт законности представительства ребенка. Заявления на зачисление в школу по прописке будут приниматься до 30 июня 2021 года.

- В закреплении территории произошли изменения. Так, в связи с открытием с 1 сентября 2021 года Волочаевского лицея микрорайон школ №19 и №63 перераспределен. Для удобства микрорайон, ранее закрепленный за школой №35, перераспределен между школами №30, «Открытие» и математическим лицеем, - сообщил Алексей Соболев, начальник отдела городского управления образования.

С 2021 года в регионе появились категории, которые получили приоритет при зачислении в первые классы. В них входят дети военнослужащих и полицейских, ребята, чьи братья и сестры уже учатся в выбранной школе.

Если родители не хотят отдавать ребенка в школу по прописке, могут попробовать поступить в другое учреждение в порядке очереди. Для них запись в 1 класс в Хабаровске откроется 6 июля 2021 года.

Личный прием по вопросу записи в 1 класс в Хабаровске будет проводиться 1 апреля 2021 года с 10:00 до 15:00 часов. После консультировать родителей будут каждую неделю по субботам с 12:00 до 15:00 часов. Также работает горячая линия, телефон: 8-900-340-09-04.