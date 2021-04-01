Пятисотграммовое чудо природы: медведица Маша из зоосада в Хабаровске родила медвежонка Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

О том, что у четы медведей, без бед и хлопот живущих в хабаровском зоосаде «Приамурский», который носит имя Всеволода Сысоева, скоро будет пополнение, стало понятно еще несколько месяцев назад.

Как отмечают в заведении - рождение в неволе явление настолько редкое, что не грех назвать его чудом, поэтому медведица Маша и ее «супруг» Балу попали под особый надзор сотрудников зоосада. Усиленное питание, регулярный осмотр у ветеринаров - ну, вы понимаете.

1 января свершилось - в апартаментах, где живут родители, появился на свет очаровательный медвежонок весом всего в полкилограмма - нормальный вес для бурого медведя, не самый большой, но бывают экземпляры и поменьше.

Детеныши медведей рождаются абсолютно беззащитными - голыми, слепыми, глухими и беззубыми - больше похожими на щенят, поэтому после появления на свет они сразу же зарываются в теплую мамину шерсть и начинают усиленно есть. Кстати, молоко у медведиц очень жирное и помогает новорожденным быстро набрать вес.

Все зимние месяцы медвежонок провел в берлоге и только сейчас начал выбираться на белый свет. Первого апреля детенышу исполнилось три месяца, и теперь он вполне похож на настоящего медведя. Сотрудникам зоосада даже удалось установить пол малыша, точнее малышки - это девочка.

- За это время малышка заметно подросла и прибавила в весе. Прогулки в уличном вольере становятся регулярными, но еще не уверенными, - рассказали в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева. - В свои три месяца медвежонок продолжает питаться материнским молоком. Уже с уверенностью можно сказать, что характер у нашей крошки боевой и любопытный: мишка не может сидеть на месте и все повторяет за своей мамой.

Как отмечают специалисты, с появлением малыша Маша сильно изменилась. Теперь к ней лучше близко не подходить, она, как и положено медведицам, стала настоящей заботливой мамочкой, охраняющей свое неугомонное сокровище, и доверяет только самым проверенным людям. Но наблюдать издалека никто не запрещает.

- Увидеть новоиспеченную семью медведей можно ежедневно, они часто гуляют в вольере, - рассказали в зоосаде. - Однако точного времени прогулок нет, Маша сама решает, когда выходить на экспозицию.

Также в учреждении отметили, что медвежонок - это не единственный детеныш, родившийся в зоосаде. 17 марта пара серебристо-черных лис по кличке Нюрба и Вилюй принесла пять маленьких, пушистых и очень игривых лисят, а 7 марта на свет народились два козленка.