Началось голосование по конкурсу детских рисунков «За пределами Земли» на сайте «КП»-Хабаровск»

Голосование за рисунки участников активно до 14 апреля включительно. Фото: Комсомольская правда

На сайте «Комсомольская правда» - Хабаровск» стартовало голосование за лучший детский рисунок в рамках конкурса «За пределами Земли». У участников есть две недели, чтобы предоставить свои работы и набрать необходимые для победы голоса.

Конкурс проводится в ознаменование 60-летия полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 2021 года.

Условия конкурса простые - в нем участвуют работы детей трех возрастных групп: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 16 лет. Победитель определяется общим количеством голосов за определенный рисунок. Ограничение по количеству рисунков - не более 1 на участника. Количество участников не ограничено. Работы принимаются с 26 марта, голосование активно с 1 по 14 апреля. Итоги подведем 15 апреля, награждение победителей 16 апреля.

Работы можно присылать на почту: peter.molotov@phkp.ru или на редакционный WhatsApp по телефону: 8-962-223-38-83. Также на сайте «КП»-Хабаровск» активна специальная форма, заполнив которую можно подать заявку на конкурс.

В разделе «Конкурсы» можно проголосовать за понравившегося участника. За каждого участника можно проголосовать раз в 24 часа.

Победители получат подарки от спонсоров и именные дипломы от редакции.

Внимание: денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.