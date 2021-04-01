«Пошел к нам домой»: амурского тигра заметили в окрестностях села под Хабаровском

Не проявив явный интерес к «непонятной железной штуке», редкий хищник удалился в темноту Фото: Скриншот с видео

В селе Сарапульское (примерно 95 километров от Хабаровска) объявился амурский тигр. Краснокнижный хищник вышел к людям 29 марта. Крупный зверь, ослепленный светом от автомобильных фар, попал на видео, которое разлетелось по социальным сетям.

Гордого кота местные жители застали врасплох поздним вечером. Тигр зевнул и вышел на центр дороги, чтобы взглянуть на тех, кто посмел тревожить хозяина тайги. Не проявив явный интерес к «непонятной железной штуке», редкий хищник удалился в темноту. Раздосадованный водитель обозвал зверя и остановил запись.

- Дожились, в Сарапульском уже появились тигры. Он пошел к нам домой. Свалил, гад, - говорит за кадром автор видео Андрей Рысинский под просьбы жены закрыть окно в машине.

Село Сарапульское находится в заболоченной зоне, где амурские тигры в основном не водятся. Обитать в такой местности краснокнижные хищники могут из-за нужды и недолго. Однако за минувшую зиму редкие коты отмечались здесь неоднократно.

- Текущей зимой на большей части ареала тигра в Хабаровском крае из-за резкого снижения численности кабана, вызванного, вероятнее всего, африканской чумой свиней, возросли двигательная активность голодных хищников, встречи их на дорогах и частота заходов в нетипичные местообитания. Населенные пункты привлекают редких зверей большим количеством собак - легкодоступным объектом охоты, - рассказал Сергей Колчин, научный сотрудник Института водных и экологических проблем дальневосточного отделения РАН.

Стоит отметить поведение счастливчиков, которые встретили красивого хищника. Они не стали преследовать, кормить и провоцировать зверя, позволив ему спокойно уйти по своим тигриным делам.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно, и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место, ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.