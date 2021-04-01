Михаил Дегтярев лично разобрался с комсомольскими газовиками

Михаил Дегтярев предельно жестко отреагировал на ситуацию с газоснабжением некоторых домов Комсомольска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врио губернатора Хабаровского края предельно жестко отреагировал на невероятную ситуацию с газоснабжением некоторых домов Комсомольска-на-Амуре. На этой неделе в приемную Михаила Дегтярева поступило более сотни эмоциональных жалоб на действия газовиков Города юности. Глава краевого правительства с удивлением и возмущением узнал о почти средневековых методах, которые применяют сотрудники газовых служб в отношении жителей некоторых многоквартирных домов. Выяснилось, что Горгаз, проводя проверку счетчиков, не смог получить доступ в некоторые квартиры. Неясно - то ли в этих жилищах никого не было, то ли хозяева, опасаясь штрафа за просрочку платежа, просто не открывали двери, но факт остается фактом. Наказывая за нелояльность к ним людей, газовики отключали от газоснабжения целые стояки.

- Я считаю такое поведение коммунальных служб совершенно недопустимым. И это не единичные случаи. Это система. И система порочная. Я дал поручение юристам дать правовую оценку подобным действиям. По ее результатам будем предпринимать дальнейшие действия. Такого повторяться не должно, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

По поводу погруженности главы региона в подобные бытовые проблемы простых людей часто идут споры на сетевых форумах. Оценки звучат разные, но участники дебатов сходятся в одном - именно вникание в «мелочи жизни» позволяет первому лицу края быть в курсе того, что происходит на местах, и оперативно на это реагировать. Такое внимание к проблемам населения можно назвать «ручным управлением», хотя в данном случае сравнение некорректно. Не управление, а защита. Люди на собственном опыте давно убедились, что жалобы на тех же газовиков обычно «ложатся под сукно», а разбирательства по бытовому нарушению гражданских прав длятся годами. Сегодняшняя исполнительная власть решает такие вопросы без лишних слов и без проволочек.