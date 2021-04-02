Беглянка со стажем добралась из Приморья в ЕАО и автостопом проехала всю Россию за 19 дней

За 19 дней Евгения добралась до Белгородской области, проехав более 9000 километров. Фото: ligaspas

Юношеский максимализм - довольно неприятное с точки зрения родителя явление, но очень нужное для становления подростка. Переживает этот сложный период каждый ребенок по-разному: кто-то начинает позволять себе гулять до глубокой ночи, а кто-то становится настоящей оторвой. Последнее чаще всего происходит, когда с подростком не хотят считаться самые близкие на свете люди.

ПРОТИВ ВСЕХ

Евгения К. живет с родителями в селе Михайловка (Приморский край) в 13 километрах от Уссурийска. Как и во всех подобных населенных пунктах российской глубинки, занятий здесь не шибко много. Особенно для подрастающей девчонки с довольно непростым характером.

Девушка громко заявляла о своей индивидуальности, хотела внимания. Например, она меняла прически, одна из известных экстравагантных выходок - выбритая на голове полоса от виска к затылку. Кстати, по этой отличительной черте Евгению нашли в одну из попыток сбежать.

Девушка начала систематически убегать в 16 лет. Евгения поступила в КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» и регулярно без вести пропадала, выходя из здания. В самое большое незаконное путешествие несовершеннолетняя автостопщица отправилась в 2021 году.

БЕЖИМ

В марте 2021 года Евгения вышла из дома, поймала попутку и направилась в сторону Читы. Что двигало девушкой тогда - неизвестно, полиция и органы опеки неохотно рассказывают подробности дел, касающиеся несовершеннолетних. Ясно одно: по пути подросток оказалась в ЕАО.

Евгению объявили в розыск, 4 марта ее нашла инспектор по делам несовершеннолетних в поселке Бира. Бойкую девушку поместили в социально-реабилитационный центр Биробиджана. Но, похоже, ничего не могло удержать беглянку со стажем - 9 марта Евгения сбежала из учреждения.

- Руководитель социально-реабилитационного учреждения не принял достаточных мер по обеспечению охраны жизни и здоровья подопечных и создал условия, при которых несовершеннолетняя без ведома воспитателей (педагогов) покинула данное учреждение, чем подвергла себя опасности. По данному факту внесено представление, а также потребовано рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ЕАО.

9000 КИЛОМЕТРОВ

Девушка решила, что нужно бежать быстрее и дальше. Автостопом она поехала через Забайкалье и Новосибирскую область, ловила попутки в Воронежской и Иркутской областях. За 19 дней Евгения добралась до Белгородской области, проехав более 9000 километров. Что ей пришлось пережить за это время - остается загадкой.

В итоге 25 марта подростка нашли. По информации источников, девушка цела и невредима, преступлений в отношении нее совершено не было. Сейчас с ней будут работать психологи и специалисты. Вскоре бунтарку отправят домой, в родной Приморский край.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Ирина Судилова, детский педагог-психолог:

- Точно назвать причины, по которым девочка сбегала из дома, сложно, так как нужно поговорить с ней лично. Возможно, виной тому проблемы в семье или же подросток сильно подвержена влиянию окружающих. Но чем больше Евгения убегала из дома, тем больше у нее развивалась тяга к бродяжничеству. Такое нельзя упускать и запускать, нужно обратиться к специалистам, чтобы подобная наклонность в будущем не испортила жизнь ни самому подростку, ни ее близким людям.