В Хабаровске подведен итог федерального конкурса «Клиника года - 2021»

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП»-Хабаровск». Он является региональным этапом конкурса федерального и проводится в четвертый раз. Жюри в этом случае - самое строгое и неподкупное, а главное - массовое. Это читатели сайта hab.kp.ru. Голосовали сотни граждан - жители Хабаровского края.

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Выбор людей распределялся по 21 номинации, победитель определялся большинством голосов.

Итак, итоги по схеме «Номинация-Победитель».

Лучшая многопрофильная клиника - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Лучшая клиника города - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Минздрава России.

Клиника с лучшим сервисом - Стоматологическая студия «Тарилюкс».

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Лучшая детская клиника года - Поликлиника «Тари Лэнд».

Лучшая офтальмологическая клиника - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Минздрава России.

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Лучшая стоматология для взрослых - Стоматологическая студия «Тарилюкс».

Лучшая детская стоматология - КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №25 «Ден-Тал-Из».

Лучшая клиника в области слухопротезирования и сурдологии - Клиника слуха «Аудионика».

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».

Услуги в области лечения аллергии - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».

Услуги в области гастроэнтерологии - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Пропаганда здорового образа жизни - КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Репродуктивное здоровье и планирование семьи - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».

Реабилитация и физиотерапия - ООО «Кристина» Медицинский центр «Неокортекс».

Услуги в области неврологии - ООО «Кристина» Медицинский центр «Неокортекс».

Услуги в области сурдологии - Клиника слуха «Аудионика».

Диагностика без границ - ООО «ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК».

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск» Фото: Петр МОЛОТОВ

Лучшее санитарно-гигиеническое просвещение населения по профилактике тугоухости - Клиника слуха «Аудионика».

Лучшая клиника в ультразвуковой диагностике - ООО «Иммунореабилитационный Центр». Он же - победитель в номинации «Лучшая частная клиника в области диагностики состояния плода».

И, наконец, в номинации «Вклад в развитие медицины» первое место досталось клинике слуха «Аудионика».

Как отметила в приветственной речи директор хабаровского филиала ИД «КП» Инга Пчелкина, цель этого проекта - не пиар отдельных клиник, а стремление сделать краевую медицину более открытой и понятной для каждого жителя.