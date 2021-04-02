В Хабаровске подведен итог федерального конкурса «Клиника года - 2021»

Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП»-Хабаровск». Он является региональным этапом конкурса федерального и проводится в четвертый раз. Жюри в этом случае - самое строгое и неподкупное, а главное - массовое. Это читатели сайта hab.kp.ru. Голосовали сотни граждан - жители Хабаровского края.
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Выбор людей распределялся по 21 номинации, победитель определялся большинством голосов.
Итак, итоги по схеме «Номинация-Победитель».
Лучшая многопрофильная клиника - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Лучшая клиника города - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Минздрава России.
Клиника с лучшим сервисом - Стоматологическая студия «Тарилюкс».
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Лучшая детская клиника года - Поликлиника «Тари Лэнд».
Лучшая офтальмологическая клиника - ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Минздрава России.
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Лучшая стоматология для взрослых - Стоматологическая студия «Тарилюкс».
Лучшая детская стоматология - КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №25 «Ден-Тал-Из».
Лучшая клиника в области слухопротезирования и сурдологии - Клиника слуха «Аудионика».
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Услуги в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».
Услуги в области лечения аллергии - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».
Услуги в области гастроэнтерологии - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Пропаганда здорового образа жизни - КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Репродуктивное здоровье и планирование семьи - ЧУЗ КБ «РЖД-МЕДИЦИНА».
Реабилитация и физиотерапия - ООО «Кристина» Медицинский центр «Неокортекс».
Услуги в области неврологии - ООО «Кристина» Медицинский центр «Неокортекс».
Услуги в области сурдологии - Клиника слуха «Аудионика».
Диагностика без границ - ООО «ЮНИЛАБ-ХАБАРОВСК».
Конкурс «Клиника года - 2021» был организован полгода назад медиагруппой «КП-Хабаровск»
Фото: Петр МОЛОТОВ
Лучшее санитарно-гигиеническое просвещение населения по профилактике тугоухости - Клиника слуха «Аудионика».
Лучшая клиника в ультразвуковой диагностике - ООО «Иммунореабилитационный Центр». Он же - победитель в номинации «Лучшая частная клиника в области диагностики состояния плода».
И, наконец, в номинации «Вклад в развитие медицины» первое место досталось клинике слуха «Аудионика».
Как отметила в приветственной речи директор хабаровского филиала ИД «КП» Инга Пчелкина, цель этого проекта - не пиар отдельных клиник, а стремление сделать краевую медицину более открытой и понятной для каждого жителя.