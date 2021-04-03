Повсеместно ветрено и местами мокро: в хабаровском гидромете рассказали о погоде на выходные Фото: Борис КОКУРИН

В последнее время хабаровчане избалованы теплом, но как уверены метеорологи это не на долго, хотя весна и вступает в свои права, но характер у этого времени года очень неустойчивый. Сегодня – тепло, завтра ветер и дождливо.

- Весной погода довольно переменчива и сейчас после таких теплых дней – вчера в Хабаровске было 11 градусов тепла, на Юге до плюс 15 – неизбежно грядет похолодание, - рассказала в эфире радио «КП»-Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского Гидрометеоцентра. - Циклон из Амурской области переместится на территорию Хабаровского края и значительно ухудшит погоду по всем районам. С сильными осадками на Севере в виде мокрого снега и снега и у нас на Юге в виде дождя. Достанется и Хабаровску. В краевом центре мы ожидаем, что основные осадки пройдут в виде дождя большей частью ночью. Но будет тепло еще ночные температуры 3–5 градусов выше ноля, а днем 4 -6, 5 -7 градусов тепла. Днем будет без существенных осадков.

Самое неприятное по словам специалиста – это ветер. Он начнет усиливаться под утро и в течение дня скорость ветров достигнет 18–23 метров в секунду в городе Хабаровске. К счастью, это не на долго.

- Уже в воскресенье погода успокоится, ветер будет стихать, но неизбежно температура перешагнет нулевой рубеж в сторону отрицательных значений – до минус 2, а днем воздух будет прогреваться до 7–8 градусов тепла, - отметила Светлана Агеева.