Двое хабаровских школьников взяли гран-при в номинациях международного фестиваля «Новые имена стран АТР-2021» Фото: Правительство Хабаровского края

Незабываемое зрелище – так характеризовали хабаровский международный фестиваль художественного творчества детей и юношества «Новые имена АТР-2021» и участники, и зрители. Впечатляющее количество участников – 850 детей.

Которые прибыли в Хабаровск из Приморского края, Амурской и Еврейской автономной областей, Республики САХА (Якутия). Множество зарубежных участников из: Китайской народной республики, КНДР, Японии, Республики Корея, Монголии и впервые – из США (штат Орегон).

Хабаровск представляли 120 маленьких артистов, художников, танцоров. Как утверждают организаторы на конкурсный отбор было подано 500 рисунков, музыкальные номера подготовили 350 юных инструменталистов и вокалистов. К сожалению, вмешались современные реалии, так что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, часть заявок поступила онлайн.

- Событие объединило множество одаренных детей из разных уголков мира, - отметил Алексей Никитин, художественный руководитель фестиваля «Новые имена стран АТР». - Уровень мастерства большинства конкурсантов очень высок, поэтому конкурсному жюри было весьма непросто определять победителей. Все ребята чрезвычайно талантливы, и мы уверены, что каждого из них ждет большое будущее.

Итоги тоже впечатляют – лауреатами стали 63 человека. Гран-при в номинации «Музыкальное исполнительство» вручили воспитаннику детской школы искусств Хабаровского муниципального района Евгению Голосову. Наивысшую награду фестиваля в номинации «Живопись и графика» получила Алина Панасенко, воспитанница хабаровской детской художественной школы.

Дипломы и подарки не единственное что получили победители. Ребятам вручили премии – 30 тысяч рублей и назначили ежемесячные стипендии в 3 тысяч рублей, которые они будут получать в течении года.