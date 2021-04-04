Когда руки под кий заточены: стартовал чемпионат ДФО по бильярду среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Соревнования среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата перешагнули региональные границы Фото: Максим Молотов

На двухдневный турнир спортсменов принял спортивный клуб федерации бильярдного спорта краевой столицы. А открыл соревнования министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

- Уникальность этого турнира в том, что он первый на Дальнем Востоке такого уровня. Сам факт его проведения, подбор участников, реакция российской спортивной среды позволяют говорить, что соревнования среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата перешагнули региональные границы. В следующем году наши бильярдисты неизбежно расширят географию. Не только своего участия, но и своих побед. И своих методик. Будет иной статус - всероссийский - сказал Дмитрий Чикунов.

Спортсмены из других регионов перенимают опыт хабаровчан Фото: Максим Молотов

Говоря о методиках, министр имел в виду уникальную систему подготовки спортсменов-инвалидов, которая была разработана именно в Хабаровске.

- Действительно, с 2014 года мы с моими учениками вырабатывали комплекс приемов, позволяющих профессионально играть в бильярд не только на коляске, но даже одной рукой. Я сам садился в инвалидное кресло и неделями отрабатывал технику ударов, технику координации при просчитывании шаров на поле. В итоге родилась специфическая технология игры, аналогов которой в мире я не знаю. Пока эта метода не оформлена в виде какого-то учебника, но это дело будущего. Опыт у нас уже начали перенимать другие регионы, в том числе Москва. И неудивительно, ведь могу без ложной скромности сказать, что команда бильярдистов Хабаровского края – одна из сильнейших в стране, - рассказывает автор уникальной методики подготовки , главный тренер федерации бильярда Хабаровского края Валерий Пушкарев.

Две трети участников турнира - на инвалидных колясках Фото: Максим Молотов

Соревнования стартовали утром 3 апреля. Это было не только торжественно, но и по-человечески очень трогательно. Две трети участников – на колясках. Люди, которые не сдаются. Многократная победительница соревнований различного уровня Эльза Ким прочитала стихотворение о полноценности жизни, и у многих в глазах стояли слезы.

На турнир приехали спортсмены из Приморья, ЕАО, Амурской области, Якутии и Москвы. Фото: Максим Молотов

- Наших спортсменов называют иногда людьми с ограниченными возможностями. Я с этим не согласен. Я бы сказал по другому: люди с безграничными возможностями. Многие из них преуспели не только в бильярде, но и в спортивных танцах на колясках, и в дартсе и даже в единоборствах. Откровенно скажу – нас побаиваются в Москве. Уровень подготовки такой, что каждый визит на соревнования мы собираем обильную коллекцию золотых и серебряных медалей, - признается президент федерации бильярдного спорта Хабаровского края Георгий Катаев.

Хабаровские бильярдисты вырабатывали комплекс приемов, позволяющих профессионально играть в бильярд не только на коляске, но даже одной рукой Фото: Максим Молотов

Всего в турнире приняло участие 32 спортсмена обоих полов.