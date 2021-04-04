«Навязчивая» реклама: в Хабаровске на машину упала рекламная конструкция

Происшествие вызвало бурю эмоций у комментаторов в соцсетях Фото: Администрация Хабаровска

На территории всего Хабаровского края вчера, 3 апреля буйствовал циклон. В региональном центре он проявился сильным ветром, скорость которого достигала 20 метров в секунду. Ветер вырвал слабо укрепленную рекламную конструкцию из земли и обрушил ее на стоящий рядом автомобиль. Внутри находился человек, он получил серьезные травмы.

Случилось это неподалеку от дома №10 по улице Флегонтова. Рекламная конструкция была большого формата и имела бетонное основание.

Мэр Хабаровска оперативно отреагировал на происшествие и сразу же дал поручение аппарату организовать помощь пострадавшему, в том числе при подготовке документов для иска в суд. Сейчас на собственника рекламного баннера составлены документы для передачи в прокуратуру. В деле будут разбираться специалисты.

Об этом страшном происшествии пресс-служба городской администрации рассказала в своем официальном аккаунте Instagram, где посетители страницы активно начали комментировать произошедшее.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни начали хаять власть и нерадивых собственников конструкций, а другие стали задавать вопросы администрации прямо в комментариях, и рассказывать, на что в городе нужно обратить особое внимание.

Так, люди затронули вопросы чистки ливневок, ям на дорогах, мусора. Жители попросили мэрию обратить внимание на конструкцию не рекламного направления, которая расположена между остановками Сурикова и МЖК, прямо над пешеходным переходом. Листы фанеры на ней колышутся от малейшего ветра, так как закреплены лишь в нескольких местах. Люди опасаются, что при сильном порыве ветра конструкция рано или поздно обрушится на людей. Администрация приняла во внимание мнения людей, кое в каких вопросах уточнила адреса с намерением проинспектировать, а кое-кому разъясняла, почему на данный момент работа не ведется. Так, например, ремонт дороги на Проспекте 60-летия Октября не целесообразен, пока не сдадут в эксплуатацию дорогу «Обход Хабаровска».

Жители краевой столицы в большинстве комментариев предложили мэрии провести проверку всех баннеров в городе, были высказаны мнения, что их вообще нужно убирать с улиц, так как они уродуют внешний вид города.