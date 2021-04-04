Покупателям без масок не продают товары: правомерность разъяснил хабаровский роспотребнадзор

Пандемия в регионе еще не закончилась. Масочный режим не отменен. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском крае, как и во всей стране продолжается коронавирусная пандемия. Конечно, народ уже устал от бесконечных ограничений и запретов, от необходимости постоянно обрабатывать руки антисептиками, от обязательства носить защитные маски. Однако инстинкт самосохранения у человека все-же преобладает над усталостью и переступая порог своего дома мы уже автоматически проверяем наличие маски на лице или в кармане. Мы понимаем, что это – мера защиты. А сейчас, во время пандемии, эта мера строго обязательна.

Но есть и такие среди нас, кто категорически не верит в силу защиты маски и откровенно игнорирует требования соблюдать масочный режим. В итоге нарываются на «административку» и штрафы. Приходя в магазин нарочно подходят к кассе без маски и на призывы соблюсти правила начинают конфликтовать с персоналом. В результате – испорченное настроение всем окружающим, нарушение закона и образование очередей за «безмасочником».

Многие задают вопрос – почему им отказывают в обслуживании без маски? Правомерен ли этот отказ? Роспотребнадзор по Хабаровскому краю разъяснил эти моменты.

- В настоящее время соблюдение санитарно-противоэпидемических мер включает в себя ношение масок как барьерного средства защиты, - пишут в роспотребнадзоре. – Руководство страны ввело масочный режим в общественных местах, как обязательный к соблюдению. В том числе это касается магазинов и общественного транспорта.

То есть по сути, каждый человек обязан носить маску в общественном месте, этого требует закон. В противном случае нарушитель будет привлечен к ответственности.

- Действия магазинов в виде отказа в обслуживании нельзя рассматривать как действия, ущемляющие права потребителей, поскольку такие действия со стороны хозяйствующих субъектов отвечают принципу разумности поведения участников гражданских правоотношений и не имеют признаков необоснованного уклонения от заключения публичного договора, каковым является договор розничной купли-продажи, - добавили в роспотребнадзоре. – при этом люди, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Говоря простым языком, продавцы в магазине имеют полное право не продать товар посетителю без маски, пока в стране царствует пандемия.