Эвакуация школ в Хабаровске: уроки прервались из-за сообщений о минировании

Хабаровск 5 марта захлестнула очередная волна «минирования» школ Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Хабаровск 5 марта захлестнула очередная волна «минирования» школ. Неизвестные разослали на почту учебных учреждений электронные письма с сообщениями о заложенных в зданиях бомбах. Школы эвакуированы.

Всего уроки оказались сорваны в 70 школах краевой столицы. Детей отправили по домам. Здания школ осматривают спецслужбы, специалисты ищут взрывчатые вещества. Входить в учреждения пока запрещено.

Вернуться за парты дети смогут после того, как эксперты осмотрят здания и убедятся, что находиться в них безопасно. Об этом «КП» рассказали в управлении образования мэрии Хабаровска.