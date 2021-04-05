Было административное, стало уголовное: после вмешательства прокурора водитель вместо десяти суток может получить срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изначально водителю, управлявшему автомобилем в не совсем адекватном состоянии, да еще и без прав, показалось, что он легко отделался, отказавшись от медицинского освидетельствования. Мировой судья, рассматривающий дело, не стал заморачиваться и, недолго думая, приговорил нарушителя к десяти суткам административного ареста.

Нарушитель уже собирался отсидеть положенное, но в дело вмешались сотрудники надзорного органа. Глава краевой прокуратуры, рассмотрев дело, отменил «административку», но только для того чтобы привлечь водителя к уголовной ответственности. Дело в том, что у бесшабашного водителя уже была непогашенная судимость.

- Данный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - На момент совершения им нового правонарушения судимость за указанное преступление не была погашена.

Девятый кассационный суд, куда обратился прокурор, признал его протест обоснованным. Постановление мирового судьи отменено, производство по делу прекращено, поскольку в действиях нарушителя имеются признаки уголовного преступления.

- Привлечение лица дважды за совершение одного и того же правонарушения к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством является недопустимым, наличие неотмененного постановления по делу об административном правонарушении препятствовало бы привлечению указанного гражданина к уголовной ответственности, - отметили в надзорном ведомстве.

Сейчас суд рассматривает уже уголовное дело в отношении нарушителя.