Хабаровские криминалисты раскрыли, казалось бы, безнадежное убийство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это дело сначала поставило в тупик даже самых опытных следователей Николаевска-на-Амуре. 29 октября 2018 года в квартире расположенной на третьем этаже нашли тело пенсионера с явными следами насильственной смерти. Хозяин жилья год не дожил до своего восьмидесятилетнего юбилея.

Во время осмотра места происшествия оперативники местного отдела полиции только плечами пожимали: тело есть, то, что человека убили – очевидно, но замок в квартиру заперт изнутри и повреждений не имеет, третий этаж не предполагает, что убийца выпрыгнул в окно, ну только если его там ждали сообщники с батутом, но ни батута, ни длинной лестницы, ни автовышки, ни сообщников никто из соседей не видел. Очередной «висяк»?

Так бы и случилось, если бы в дело не вмешались дотошные следователи и криминалисты из краевого следственного управления.

- При осмотре балкона обнаружена веревка, которая свисала с крыши, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Она была изъята, осмотрена экспертом криминалистического отдела, отобраны образцы с целью выявления потожировых следов.

Следы нашли, но как установить, кому они принадлежат? На помощь экспертам пришла генотипоскопическая судебная экспертиза, при помощи которой был получен генотип преступника.

- В городе Николаевск-на-Амуре у 425 местных жителей, которые теоретически могли быть причастны к убийству пенсионера, отобраны образцы слюны для сравнительного исследования, - отметил Илья Гудков. - В ходе производства дополнительных экспертиз получено совпадение. Злоумышленником оказался местный житель.

Как потом под давлением улик признался не ожидавший визита оперативников мужчина, он ночью по веревке спустился с крыши на балкон к своей жертве, затем оттуда проник в квартиру. И попытался в темноте найти деньги.

То ли преступник споткнулся, то ли задел мебель – от шума проснулся хозяин квартиры и попытался позвать на помощь. Перепуганный грабить нанес жертве несколько ударов по голове гвоздодером, который держал в руке, от которых пенсионер скончался на месте.

Впрочем, деньги злодей все-таки нашел - добычей мужчины стали 100 тысяч рублей. Чтобы не привлекать к себе внимания грабитель-акробат предпочел тот же путь для отступления – вышел на балкон и по веревке поднялся на крышу откуда спустился на улицу и был таков.

35-летнего криминального альпиниста задержали и поместили под стражу, обвинив сразу по двум статьям уголовного кодекса: «убийство» и «разбой». Суд длился не долго – доказательства собранные следователями и криминалистами говорили сами за себя. Преступник получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.