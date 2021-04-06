Из пеленок - на лыжи: в Хабаровском крае восьмимесячный ребенок стал участником марафона

Такого маленького участника на лыжных соревнованиях видели впервые. Фото: министерство спорта Хабаровского края

На традиционном марафоне «Мяо-Чан», который проходил в воскресенье, 4 апреля, в поселке Горный, спортивную карьеру начал восьмимесячный Семен Козадаев.

Конечно, сам Семен желания покорять полукилометровую лыжную трассу не изъявлял. Он пока не умеет говорить. Парня привлекла на марафон его мама - Александра - и сделала она это неспроста.

- Я сама занимаюсь спортивным ориентированием с пятого класса школы. Это не только мое хобби, а, можно сказать, образ жизни. Являюсь мастером спорта России, как и мой муж Никита, с которым я познакомилась на спортивных сборах. Я не раз принимала участие в лот-марафонах на дистанции 50 километров. В этом году такой возможности не было - я в декрете, восьмимесячный сын на руках. Муж участвовал сам по себе, а наши бабушка и дедушка являются организаторами этого мероприятия, так что оставить ребенка было не с кем. Ну я и подумала - надо Семена не только на тренировки с собой брать, а уже и на соревнования. Вот и решила поучаствовать в таком забеге, - рассказала «КП»-Хабаровск» Александра Козадаева.

По словам спортсменки, она не в первый раз выходит с сыночком на лыжню. Мальчику нравится, мерное скольжение его убаюкивает и, случается, он засыпает прямо в кенгуру-рюкзаке.

- Вообще не впервые маленьких детей выставляют на старт подобным образом. Такая практика - не редкость у нас на марафоне. Как правило, детям очень интересно происходящее. Окружающие обычно сильно удивляются, но все реагируют положительно, по-доброму. Многие аплодируют, некоторые пытаются сделать фото с нами, - делится Александра.

Такого маленького участника на лыжных соревнованиях видели впервые. Фото: министерство спорта Хабаровского края

Семья спортивных комсомольчан считает, что насильно заставлять стремительно взрослеющего сына заниматься спортивным ориентированием они не станут. Ребенок должен сам выбрать, что ему больше по душе. Козадаевы, по их заверениям, постараются на своем примере показать все плюсы от занятий спортом. Ну и также брать его на разного рода соревнования, чтобы привыкал к соответствующей обстановке. В следующем сезоне Семена планируют поставить на лыжи уже самостоятельно.

Среди участников ежегодного марафона на призы Олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой немало спортивных семей, которые также приобщают своим личным примером своих детей к спорту. Для тех, кто недавно встал на лыжи, предусмотрена отдельная дистанция. И тем не менее Семен Козадаев отныне официально считается самым молодым участником соревнований.