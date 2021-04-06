Михаил Дегтярев показал жителям края эффективный прием

Личный прием граждан Михаилом Дегтяревым стал уже традиционным Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края провел ставшую уже традиционной встречу с жителями края, обратившимися к нему за помощью в решении неотложных вопросов самого разного характера. В этот раз в обстановке, близкой к неформальной, Михаил Дегтярев принял жителя Бикинского района Тахира Курбанова, хабаровчанку Наталью Бойко и представителя инициативной группы дольщиков Андрея Ермакова. Проблемы, с которыми эти граждане пришли к главе региона, местного значения, прикладные, но от этого не менее важные для власти, чем все остальные - калибром покрупнее.

Личный прием граждан Михаилом Дегтяревым стал уже традиционным Фото: Правительство Хабаровского края

Житель села Лермонтовка Бикинского района Тахир Курбанов выступил выразителем просьбы многих односельчан. Лермонтовцы сетуют на то, что их детей-школьников продолжают возить на учебу в районный центр на старом, едва передвигающемся транспорте. И это при том, что еще в декабре прошлого года району было выделено два новехоньких ПАЗа на эти безотлагательные цели. Сейчас ученики добираются до дверей школы на машинах, закрепленных за бикинскими школами №5 и №6, а таких ребят общим числом 209 человек.

Врио губернатора поручил главе Бикинского района Сергею Королеву немедленно решить эту проблему. Кроме того, районному начальнику указали на необходимость организовать перевозку дошколят - они пока что посещают детский сад, но совсем скоро пойдут в первый класс. Дело поставлено на контроль.

Личный прием граждан Михаилом Дегтяревым стал уже традиционным Фото: Правительство Хабаровского края

Жительница Южного микрорайона краевого центра обратилась к Михаилу Дегтяреву с настоятельной просьбой реконструировать участок тепловой сети, расположенной за домом 32 неподалеку от школы по улице Панфиловцев. Трубы там расположены над землей, с них постоянно кто-то падает, да еще и время от времени охотники за металлом норовят содрать обшивку. Женщина предложила увести теплоцентраль под землю.

Несмотря на то, что в МУП города Хабаровска «Тепловые сети» дали ответ, что этот участок теплосети находится в удовлетворительном техническом состоянии, выдержал регламентные осенние и весенние испытания на плотность избыточным давлением, врио губернатора все же вмешался. Он поручил мэру Хабаровска Сергею Кравчуку лично проконтролировать перекладку трубы под землю. Причем сделано это должно быть перед началом отопительного сезона 2021-2022 годов.

Личный прием граждан Михаилом Дегтяревым стал уже традиционным Фото: Правительство Хабаровского края

Представитель дольщиков ЖК «Пионерский» Андрей Ермаков указал врио губернатора на тревожную тенденцию. Застройщик - «Фонд жилищного строительства» - уговаривает людей заключить дополнительные соглашения и пересмотреть сроки окончания строительства объекта. По документам оно должно быть закончено 10 сентября сего года. До этого ввод в эксплуатацию с 2018 года откладывался дважды. При этом дом готов на 90%. Люди обеспокоены.

Врио губернатора успокоил Андрея Ермакова. Застройщик после сделанного административного внушения поклялся закончить монтажные работы к сентябрю. За исполнением будут внимательно следить министр строительства края Андрей Чекулаев и председатель комитета Госстройнадзора Олег Сутурин. Они будут в течение лета периодически выезжать на место. Со своей стороны поможет и администрация Хабаровска.

Всего за последний квартал Михаил Дегтярев получил больше трех тысяч жалоб и обращений от населения. Все они фиксируются и ставятся на контроль.