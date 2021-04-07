«Студвесна-2021»: как и где пройдет главное студенческое событие Хабаровского края

Студвесна пройдет в Хабаровске после годичного перерыва. Фото: ТОГУ

Главное студенческое событие Хабаровского края - «Студвесна-2021» пройдет в Хабаровске после годичного перерыва. В этом году фестиваль будет посвящен проведению в Российской Федерации Года науки и технологий, а также празднованию 100-летней годовщины со дня рождения Алексея Клементьевича Черного.

ПОГОВОРИМ О НАУКЕ

Одной из уникальных особенностей Хабаровского краевого открытого фестиваля «Студенческая весна» является наличие направления «Наука». На всероссийском этапе фестиваля представить свои научные труды, увы, нельзя. А вот на региональном уровне - это вполне реально. В этом году эксперты оценят научные проекты в области инноваций и технологического творчества, наук о жизни и Земле, социологии, социальной политики, связей с общественностью, государственного и муниципального управления, истории России и Дальнего Востока, охраны общественного здоровья, физической культуры и спорта, прикладных экономических исследований, юриспруденции, психологии, педагогики и культурологии.

- Мы решили впервые за всю историю фестиваля улучшить форму проведения научной программы фестиваля - в формате интеграции научно-исследовательских практик и практики проведения молодежных форумных кампаний. С нетерпением ждем начала очных выступлений участников и надеемся на новые интересные работы! - рассказал Сергей Нагорняк, начальник управления молодежной политики главного управления внутренней политики Хабаровского края.

Очные защиты пройдут уже 8 и 9 апреля в Дальневосточном государственном университете путей сообщения.

БУДУТ ПЕСНИ, БУДУТ ТАНЦЫ!

Мечта творческих студентов наконец-то исполнилась. После годичного перерыва «Студвесна» вернулась в Хабаровский край. Конечно, в прошлом году организаторы провели «Весну» только онлайн. Но, как отметили участники и организаторы, такой формат для зрелищного фестиваля - не самое выгодное решение.

- Фестиваль «Студенческая весна» - это значимое событие как для студенческой молодежи, так и для молодежной политики края. Несмотря на свой внушительный возраст, фестиваль все так же сохраняет свой неповторимый стиль: это всегда праздник, это горящие глаза участников и восхищенные взгляды слушателей, - сказал Сергей Нагорняк.

Оставлять студентов без праздника не хотелось никому. Поэтому просмотры творческой программы будут проходить офлайн на нескольких городских площадках. Уже традиционно блок «Творчество» включит в себя направления: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Журналистика» и «Фестиваль-конкурс спектаклей студенческих театров».

Фестиваль для участников направления «Журналистика» уже стартовал. В течение этой недели будущие журналисты будут посещать образовательные мастер-классы от представителей городских СМИ.

А просмотры номеров и спектаклей по остальным направлениям «Творчества» начнутся уже 12 апреля и продлятся до 15 апреля включительно. Выступления участников в «Музыкальном», «Танцевальном» и «Театральном» направлениях пройдут на сцене актового зала Тихоокеанского государственного университета. А «Фестиваль-конкурс спектаклей студенческих театров» решили проводить на домашних площадках. Приезжие делегации примут в стенах педагогического института ТОГУ (бывший ДВГГУ).

Гала-концерт фестиваля запланирован на 16 апреля. Тогда же пройдет награждение лауреатов и победителей «Студвесна-2021».