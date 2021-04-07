Следователи разбираются с опасными играми подростков в Ульчском районе едва не закончившиеся трагедией Фото: Правительство Хабаровского края

Чрезвычайное происшествие произошло днем в заливе Чихачева неподалеку от поселка Де-Кастри Ульчского района. Поначалу на бегающих по берегу мальчишек никто не обратил внимания – поселок прибрежный и школьники часто играют на побережье Татарского пролива.

То, что троих подростков решивших скрасить досуг экстремальными развлечениями порывами ветра уносит от берега на разламывающейся льдине, взрослые заметили слишком поздно. Очевидно, что школьники баловались на прибрежном льду, а потом стало слишком поздно, чтобы безопасно вернуться на берег.

Школьников заметили только после того, как их льдину отнесло от берега достаточно далеко Фото: Правительство Хабаровского края

Как только стало понятно, что своими силами детям не помочь, люди немедленно позвонили в краевую аварийно-спасательную службу. Там тоже медлить не стали (льдины и без того тонкие могли не выдержать тяжести подростков и начать крошиться) и выслали на помощь подросткам спасателей.

- Детей унесло от берега метров на двести. На резиновой лодке мы подплыли сначала к одной льдине, где находились двое мальчиков, а затем сразу же ко второй, пересадили их в резиновую лодку и благополучно доставили на берег. Сильно испугаться они не успели, – рассказал Иван Скок, заместитель начальника ПСО краевой аварийно-спасательной службы.

К счастью никто не пострадал. Подростков опросили сотрудники полиции и отправили по домам. Кстати, по словам местных жителей те уже не в первый раз попадают в подобную ситуацию, подобный случай произошел с ними в прошлом году, примерно в это же время. Но вот соответствующих выводов родители школьников так и не сделали.

Подростков доставили на берег при помощи резиновой лодки Фото: Правительство Хабаровского края

Теперь в этом им помогут специалисты регионального следственного комитета. О происшествии они узнали из социальных сетей.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами проводится проверка, в ходе которой также будут установлены причины и условия, способствовавшие возникновению данной ситуации, - отметил Илья Гудков руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Краевые спасатели предупреждают, что сейчас выходить на ледяную поверхность водоемов сейчас крайне опасно. Даже если на вид лед кажется прочным, перепады температур, течение делают его очень хрупким. На большинстве рек края наблюдаются многочисленные промоины, подвижки ледового поля. И не всегда такие происшествия заканчиваются благополучно.