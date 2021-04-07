Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 9:16

Михаил Дегтярев от имени Президента вручил медаль сыну погибшей героини

Татьяна Соломонова из Бикина спасла троих тонувших детей, но сама при этом не смогла выбраться из воды
Максим Молотов
КомментироватьОставить комментарий
Награду получил сын Татьяны Соломоновой Никита

Награду получил сын Татьяны Соломоновой Никита

Фото: Правительство Хабаровского края

Эта история – героическая и трагичная – произошла в 2018 году, и эмоционально всколыхнула весь края. 32-лентняя продавец магазина продуктов из райцентра Бикин заметила в неглубокой, но стремительной и холодной одноименной речушке троих купающихся подростков – Артема, Евгения и Артура. Точнее, не просто резвящихся, а тонущих. Мальчики ныряли без присмотра взрослых, и явно не рассчитав свои силы, были уже на краю гибели. Татьяна Николаевна, не раздумывая, бросилась их спасать.

Это ей удалось – одного за другим Соломонова вытащила пацанов на мелководье. Однако силы оставили ее: женщина переохладилась, обессилила, ее конечности свела судорога и она погибла.

Хоронили героиню всем городом. У Татьяны остались сын и дочь.

Награду получил сын Татьяны Соломоновой Никита

Фото: Правительство Хабаровского края

Указом главы государства от 14 сентября 2020 года № 557 самоотверженная женщина награждена посмертно медалью «За спасение погибавших». Эту награду и вручил сыну Татьяны Соломоновой Никите глава региона.

- Я передаю вашей семье это свидетельство признательности главы государства благородному и героическому поступку Татьяны Николаевны. Это достойный пример поведения гражданина в экстремальной, смертельно опасной ситуации. Так мог поступить только настоящий человек. Таким и была ваша мама, такой она останется в вашей памяти. Вы должны ею гордиться, - обратился Михаил Дегтярев к Никите Соломонову.

Характерно, что коллеги Татьяны по работе, хотя и были сражены горем, но поступку Соломоновой не удивились. По словам ее подруги Елены Козловой, по-другому она действовать просто не могла. Не тот характер был у Татьяны Николаевны. Она была как-то непривычно для нашего времени отзывчива, добра, человечна и совершенно бесстрашна.

Михаил Дегтярев не просто передал медаль ближайшим родственникам Татьяны. Он пообещал оказать дочери и сыну всемерную помощь и поддержку в продолжении обучения после школы и в других вопросах.

Общество: ВОПРОС ДНЯ