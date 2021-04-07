Михаил Дегтярев от имени Президента вручил медаль сыну погибшей героини

Награду получил сын Татьяны Соломоновой Никита Фото: Правительство Хабаровского края

Эта история – героическая и трагичная – произошла в 2018 году, и эмоционально всколыхнула весь края. 32-лентняя продавец магазина продуктов из райцентра Бикин заметила в неглубокой, но стремительной и холодной одноименной речушке троих купающихся подростков – Артема, Евгения и Артура. Точнее, не просто резвящихся, а тонущих. Мальчики ныряли без присмотра взрослых, и явно не рассчитав свои силы, были уже на краю гибели. Татьяна Николаевна, не раздумывая, бросилась их спасать.

Это ей удалось – одного за другим Соломонова вытащила пацанов на мелководье. Однако силы оставили ее: женщина переохладилась, обессилила, ее конечности свела судорога и она погибла.

Хоронили героиню всем городом. У Татьяны остались сын и дочь.

Награду получил сын Татьяны Соломоновой Никита Фото: Правительство Хабаровского края

Указом главы государства от 14 сентября 2020 года № 557 самоотверженная женщина награждена посмертно медалью «За спасение погибавших». Эту награду и вручил сыну Татьяны Соломоновой Никите глава региона.

- Я передаю вашей семье это свидетельство признательности главы государства благородному и героическому поступку Татьяны Николаевны. Это достойный пример поведения гражданина в экстремальной, смертельно опасной ситуации. Так мог поступить только настоящий человек. Таким и была ваша мама, такой она останется в вашей памяти. Вы должны ею гордиться, - обратился Михаил Дегтярев к Никите Соломонову.

Характерно, что коллеги Татьяны по работе, хотя и были сражены горем, но поступку Соломоновой не удивились. По словам ее подруги Елены Козловой, по-другому она действовать просто не могла. Не тот характер был у Татьяны Николаевны. Она была как-то непривычно для нашего времени отзывчива, добра, человечна и совершенно бесстрашна.

Михаил Дегтярев не просто передал медаль ближайшим родственникам Татьяны. Он пообещал оказать дочери и сыну всемерную помощь и поддержку в продолжении обучения после школы и в других вопросах.