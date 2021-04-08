Хабаровская служба занятости станет кузницей кадров

В Хабаровске прошло заседание совета по делам инвалидов Фото: Максим Молотов

Заседание совета при губернаторе края по делам инвалидов состоялось сегодня, 8 апреля, в правительстве Хабаровского края. В нем приняли участие почти тридцать представителей краевой власти и общественных организаций. Оно проходило в режиме видеоконференции, так что за происходящим могли следить и принимать участие в обсуждении города и районы Хабаровского края.

На конец прошлого года в крае проживало 65223 инвалида, из них трудоспособных - 25036 человек. Из этих потенциальных работников по-настоящему трудится 5984 гражданина. Однако это не значит, что остальные просто получают пособие, посиживают на лавочках и кормят голубей. Как подчеркнула Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения правительства Хабаровского края, большинство из них горит желанием найти работу. Только не у всех получается.

В Хабаровске прошло заседание совета по делам инвалидов Фото: Максим Молотов

- В течение 2020 года в службы занятости края обратились 982 гражданина с инвалидностью. Это плюс к тем, кто уже состоял в претендентах на получение работы. Из них безработными признаны 808 человек. Трудоустроено 283, - рассказала Инна Малинина.

Если исходить из прозвучавших на заседании докладов, краевых инвалидов просто «носят на руках». Центры занятости оказывают услуги по организации сопровождения людей с ограниченными возможностями. Им предоставляют всемерную помощь по профориентации. 325 человек получили в прошлом году профессиональную психологическую поддержку. Их обучают, их социально адаптируют, их привлекают на оплачиваемые общественные работы, содействуют их самозанятости (61 инвалид в 2020 году). Все это так, но, как обычно, с поправкой на российскую действительность. Зампред председателя правительства края Евгений Никонов отметил, что с трудоустройством проблемы еще и потому, что предлагают часто не совсем то. Он привел пример официального объявления о наборе инвалидов на работу… монтажников высотных ЛЭП.

В Хабаровске прошло заседание совета по делам инвалидов Фото: Максим Молотов

Однако, несмотря на подобные курьезы, ситуация с трудоустройством инвалидов в крае постепенно выравнивается. Как и с занятостью населения вообще. На заседании обнародовали стратегически важную информацию. Служба занятости отныне перестает быть привычной «биржей труда» и местом, где десятки тысяч людей получают пособие. Цель: формирование кадрового центра «Работа России». То есть служба занятости должна стать не просто распределителем пособий, но и кузницей кадров. Проект этот носит статус регионального. Он призван привести службу занятости к образу эффективного рыночного агента, способного обеспечить экономику края кадровыми ресурсами. И здесь инвалиды и другие маломобильные группы граждан, безусловно, займут свою нишу.

Характерно, что некоторые представители краевого бизнес-сообщества уже приступили к реализации этого проекта со своей стороны. На заседании выступил основатель и директор частного учебного центра «Спутник» Виктор Антонов. Бизнесмен рассказал, как его команда постепенно и успешно внедряет в сознание людей, получивших инвалидность, мотивацию к полноценной жизни и плодотворному труду. Делают это они с помощью наглядной агитации: роликов, постеров, статей, героями которых становятся люди с ограниченными возможностями (это Антонов впервые назвал их возможности «безграничными»). Что ж, возможно, начинать интеграцию инвалидов в трудовую деятельность нужно именно с мотивации.

Заседание длилось не менее двух часов, в течение которых участники выдвинули более полутора десятков инициатив, многие из которых в ближайшем будущем станут социальными программами.