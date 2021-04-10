Бродячие псы терроризируют детей в Советской Гавани

Дети вынуждены играть на площадках, находящихся под контролем бродячих собак. Фото: Татьяна Сапожникова

В Советской Гавани расплодились бродячие собаки. Десятки особей сбиваются в стаи, рыскают по городу и терроризируют местных жителей. Родители боятся выпускать детей на улицу, так как псы облюбовали удобные детские площадки, где есть песочницы.

- Такая проблема возникает каждый год. Собаки собираются в стаи, набрасываются на детей, да и на прохожих. Сейчас очень остро стоит вопрос, гулять детям становится все страшнее, собаки большими стаями кочуют с одного двора в другой. Становятся агрессивными, плодятся. Власти никак не контролируют этот процесс, говорят, что денег нет и все. Проблема не решается. Гулять приходится вместе с детьми, так как уже имеются несколько случаев нападения бездомных собак. Большая стая собак стала появляться возле многоквартирного дома № 28А по улице Советской. Пугают детей, нападают на жильцов, кто проживает в данном доме, держат в страхе всех, детям негде гулять, собаки облюбовали детскую площадку и сделать жильцы ничего не могут. Так как надо гуманно относиться к животным, а как тут гуманно, когда они скалятся и пугают всех. Необходимо срочно принять меры, - рассказывает жительница города Татьяна Сапожникова.

Жители Совгавани уже не первый раз жалуются на стаи безнадзорных животных. В декабре 2020 года на жительницу города Анастасию Морозову, которая гуляла со своими детьми, набросились бродячие псы, женщина еле отбилась. После обращения, от имени главы района Юрия Бухрякова пришел ответ следующего содержания:

«Все отловленные животные должны передаваться в соответствующие приюты. Такие приюты для животных отсутствуют. Кроме того, проведено три аукциона на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории Советско-Гаванского муниципального района. Все аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на них».

Получается порочный замкнутый круг. На территории района нет приюта для бродячих животных. Отлавливать собак никто не может, так как это будет нарушением законодательства. А частные предприниматели не хотят этим заниматься из-за низкой цены контракта и отсутствия условий. Ну а пока месяцами не решаются эти бюрократические проволочки, стаи бродячих собак беспрепятственно плодятся и захватывают все новые территории.