Краевой фестиваль «Зажги за ЗОЖ» стартовал в Хабаровске

«Зажги за ЗОЖ» - праздник популяризации здорового образа жизни во всех его проявлениях Фото: Максим Молотов

«Ерофей арена» приняла на эти выходные сотни семей с детьми, пенсионеров, школьников, домохозяек и офисных отпускников. Их встречали медики и спортсмены. «Зажги за ЗОЖ» - праздник популяризации здорового образа жизни во всех его проявлениях, и хозяева на нем – медики и спортсмены.

«Зажги за ЗОЖ» - праздник популяризации здорового образа жизни во всех его проявлениях Фото: Максим Молотов

- Такие праздники после долгих месяцев самоизоляции говорят о том, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Теперь спортивные события и вообще мероприятия, касающиеся популяризации здорового образа жизни, станут регулярными. Особенно это важно для постковидной реабилитации общества. И это имеет отношение не только к переболевшим или – слава богу – избежавшим вируса, но и к самим медикам. «Зажги за ЗОЖ!» и подобные праздники позволяют преодолеть эмоциональное выгорание работников здравоохранения. Ведь на них легла основная тяжесть борьбы с ковидом, - подчеркнул в приветственном слове Евгений Никонов, зампредседателя правительства края по социальным вопросам.

«Зажги за ЗОЖ» - праздник популяризации здорового образа жизни во всех его проявлениях Фото: Максим Молотов

Здесь две больших зоны. Игровая и медицинская. В первой дети соревнуются на ловкость, выносливость, сноровку, сообразительность и быстроту. Попросту – бесятся с использованием надувных спортивных снарядов. Во второй – любой желающий может бесплатно обследовать родинки методом дерматоскопии, узнать анонимно свой ВИЧ-статус, пройти экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ, экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы, биоимпедансный анализ состава тела, проверить слух и получить консультацию специалиста. Здесь же стоматологи (красавицы, которым место на подиуме) с помощью интраоральной видеокамеры проводят обследование полости рта и выявляют заболевания, если они есть.

«Зажги за ЗОЖ» - праздник популяризации здорового образа жизни во всех его проявлениях Фото: Максим Молотов

- Здоровый образ жизни включат в себя множество компонентов. Это и профилактика заболеваний во всех видах, и оптимальный режим работы, сна и активного отдыха, и культура питания, и личная гигиена, и отказ от вредных привычек. Этот фестиваль помогает обратить внимание жителей на то, что можно и нужно приобретать другую привычку. А именно привычку быть здоровым. То есть содержать себя в замечательной физической, психической и нравственной форме. Активный образ жизни этому способствует, - откровенничает Юрий Бойченко, министр здравоохранения края.

«Зажги за ЗОЖ» - праздник популяризации здорового образа жизни во всех его проявлениях Фото: Максим Молотов

По его словам, подавляющий процент наших заболеваний – это прямое следствие того образа жизни, который мы ведем. В этом году министерство с подачи врио губернатора края создает специализированную организацию, самостоятельное юридическое лицо – Центр общественного здоровья. Ее задача: при помощи выездных мероприятий, разъяснений, консультаций вести просвещение людей в том, что касается здорового образа жизни. Все знают, что это такое, но мало кто понимает. Вот ЦОЗ и будет объяснять.

Выступил и министр спорта края Дмитрий Чикунов. Он сказал, что медицина и спорт – близкие братья. Но если заниматься физкультурой и спортом, медицина уже вряд ли кому понадобится. Здоровый образ жизни победит все болезни.

Первый день фестиваля закончился вечером массовым катанием на коньках.