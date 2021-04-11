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Происшествия11 апреля 2021 8:09

Уровень воды в Уссури приближается к опасной отметке: затоплена часть села в Хабаровском крае

Вода подбирается к домам, люди от эвакуации отказались
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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11 апреля уровень Уссури составил не критические, но настораживающие 442 сантиметра

11 апреля уровень Уссури составил не критические, но настораживающие 442 сантиметра

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае ото льда начала освобождаться река Уссури. Это привело к повышению уровня воды, особенно это заметно у села Видное. Здесь «большая вода» уже подтопила дома и дорогу и продолжает подбираться к новым жертвам.

Для Уссури возле Видного отметка неблагоприятного явления находится на уровне 350 сантиметров. Серьезная опасность будет подстерегать людей, когда река доберется до предела в 500 сантиметров. По данным гидропоста Лончаково, 11 апреля уровень Уссури составил не критические, но настораживающие 442 сантиметра.

Спасатели останутся в селе до стабилизации обстановки

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Река затопила два участка земли и частично размыла дорогу внутри села, которая идет вдоль берега. «Большая вода» подступила к девяти подворьям. Спасатели предложили жителям домов, которым угрожает подтопление, эвакуацию, но люди отказались.

Река затопила два участка земли и частично размыла дорогу внутри села

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В населенный пункт прибыла группа сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части. Спасатели организовали транспортное сообщение по подтопленному участку дороги. Также они оказывают помощь населению в транспортировке тяжелых вещей и имущества с дворов на возвышенности, в дома и на чердаки, – рассказал Виталий Дарчия, заместитель начальника главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели предложили жителям домов, которым угрожает подтопление, эвакуацию, но люди отказались

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели останутся в селе до стабилизации обстановки. В распоряжении сотрудников МЧС есть нужные средства и оборудование.

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