Жил эконом-классом и удивлялся снегу: как принц Филипп тайно приезжал в Хабаровск

Принц Филипп приезжал в Хабаровск в марте 1997 года Фото: REUTERS

Весь мир несколько дней обсуждает смерть принца Филиппа, мужа королевы Великобритании. Напомним, что герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021-го на 99 году жизни. Те, кто встречался с принцем, рассказывают о нем как о сдержанном авантюристе, ведь только такой человек мог махнуть через весь мир, чтобы отправиться в тайгу под Хабаровском. «Комсомолка» приоткрывает тайну визита мужа Елизаветы II на окраину России.

Принц Филипп приезжал в Хабаровск в марте 1997 года. Тогда он занимал пост главы Всемирного фонда дикой природы (WWF) и очень заботился о сохранении исчезающих видов животных. Целью для визита герцог Эдинбургский выбрал Большехехцирский заповедник. Во время прилета королевской особы машины не пускали к зданию аэропорта, а на повороте на Бычиху выставили кордон.

- Принц Филипп был поражен хабаровской природой и очень удивился снегу в марте. После прогулки по тайге, герцога заселили в номер эконом-класса санатория «Уссури», где он пробыл ночь, - рассказал участник тех событий, пожелавший не называть имя.

Руководил краем в те годы Виктор Ишаев, который позже стал полпредом президента РФ на Дальнем Востоке, а затем и министром по развитию ДФО. Принц Филипп на второй день визита полчаса разговаривал с губернатором. О чем - неизвестно, подробности этой беседы держатся в секрете. Даже фотографии до сих пор не публикуются. Как уехал герцог - неизвестно.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, всего лишь два месяца не дожил до 100 лет, с Елизаветой он был в браке 73 года. У королевской семьи четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, который родился в 1948 году, принцесса Анна родилась в 1950 году, принц Эндрю, герцог Йоркский родился 1960 году и принц Эдвард, граф Уэссекский родился 1964 году.

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