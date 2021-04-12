Внук Гагарина раскрыл семейные тайны в Хабаровске Фото: Александр Янышев

Генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик впервые рассказал о своем деде - Юрии Алексеевиче Гагарине. Интервью о тайнах звездной семьи в День 60-летия полета Юрия Гагарина в космос вышло на сайте информационного агентства «Хабаровский край сегодня».

- Можете вспомнить момент, когда вы узнали, что ваш дедушка - это первый человек, побывавший в космосе?

- Такого момента не было как такового. Когда растешь, начинаешь постепенно узнавать, кто твои родственники. Папа, мама рассказывали. Когда приезжал в гости к бабушке в Звездный городок, видел на стене большой портрет человека в скафандре. Странно было бы не знать, кто это. Меня назвали, кстати, именно в честь дедушки.

- А что вам родные рассказывали о вашем дедушке, может, есть какие-то семейные легенды?

- Для мамы и для бабушки Юрий Алексеевич всегда был прежде всего отцом семейства. Для него семья, наряду с профессией, всегда стояла на первом месте. Их дом никогда не бывал пустым. Всегда гости приходили, когда он был дома. Это, конечно, были редкие моменты с его службой, но он их особенно ценил.

Юрию Гагарину, как всем участникам первого отряда космонавтов, была предоставлена квартира в Звездном городке. Именно туда я ездил в гости навещать бабушку.

Дедушка был человеком очень увлеченным. Уже в сознательном возрасте для меня стало открытием, что Юрий Алексеевич был очень большим любителем водных лыж. Он даже стал основателем Всесоюзной федерации воднолыжного спорта. Но увлекался он практически всеми видами спорта: теннис, хоккей, волейбол. Природу очень любил, животных. Бабушка рассказывала, как однажды он вместе с моей мамой и тетей притащил утят. Они плавали прямо в ванне.

- Еще, как говорят, Юрий Гагарин увлекался нумизматикой?

- Да, он коллекционировал монеты. Его коллекция мне досталась. Я ее потом долго пополнял. В детстве я очень любил рассматривать кубинские, мексиканские, перуанские монеты, которые у нас нигде не встретишь. Он их привозил с собой из многочисленных поездок. Я тоже добавил ее. Приличная баночка получилась. Коллекция в Москве осталась.

- Как вы считаете, можно ли вашего дедушку назвать брендом Советского Союза?

- Я недавно прочитал любопытную статью. Это взгляд на полет первого человека в космос со стороны современной культуры. Юрия Гагарина там назвали первой советской поп-звездой, «селебрити». Фактически он воспринимается большинством как один из ключевых национальных героев нашей страны. Здесь сыграл роль не только подвиг, который он совершил совместно с первым отрядом космонавтов и конструкторами во главе с Сергеем Павловичем Королевым, но и его личность и его харизма помогли составить тот образ, который сохранился в истории страны.

- Несколько нескромный вопрос, а почему не сменили свою фамилию на Гагарина?

- Признаюсь, когда пришло время получать паспорт, у меня были такие мысли. Но решил не делать этого. Подумал, что при встрече, когда тебя попросят представиться, называть себя Юрием Гагариным было бы уж слишком! Поэтому получается, что сперва узнают меня как человека, специалиста, а уже потом узнают, родственником какого замечательного человека я являюсь.

- А была ли у вас в школьные годы тяга к небу, к полетам? Ведь многие тогда мечтали стать космонавтами.

- Вы знаете, я более приземленный человек. В детстве хотел стать врачом. Ведь мой отец - врач, обе бабушки имеют медицинское образование. Но в конце концов я выбрал другой жизненный путь - по большей части пошел по стопам мамы. Она у меня преподаватель в экономической академии имени Г. В. Плеханова.

Я получил экономическое образование, закончил МГУ. Но судьба так повернулась, что все-таки оказался ближе к авиации. В Москве я работал в ООО «Управляющая компания КОМАКС» (Управляющая компания международного аэропорта Хабаровск), получил приглашение от председателя совета директоров Константина Басюка, когда шла работа над проектом развития аэропорта Хабаровск, возглавить его дочернее предприятие. Моя семья живет здесь в Хабаровске, воспитываем с супругой трехлетнего сына.

- А часто вам говорят, что у вас «гагаринская» улыбка, что вы с дедом очень похожи?

- Да, говорят. Но я уверен, что его улыбка неповторима.