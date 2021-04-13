Четыре дня на свободе – два уголовных дела: в Амурске условно-досрочного освобожденного отправили обратно в колонию Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто из осужденных не мечтает об УДО? Выйти на условно-досрочное, не отбывая срок полностью, сегодня, во времена гуманизации системы наказания, вполне достижимая, хотя и довольно непростая задача.

- Для того чтобы выйти на условно-досрочное надо приложить определенное старание - просто так его не дают, - рассказала Екатерина Чеченец, сотрудник пресс-службы УФСИН России по Хабаровскому краю. - Необходимо соблюдать распорядок учреждения, не иметь различных нарушений режима содержания. Активно участвовать в общественной жизни учреждения, иметь хорошие характеристики от администрации. Эта возможность предоставляется после отбытия человеком определенной законом части наказания. Обычно этот срок варьируется от одной до двух третей. И то прошение не всегда удовлетворяют.

Тем удивительнее, когда некоторые, добившись вожделенной свободы, умудряются все испортить буквально за четыре дня, как, например, 34-летний мужчина из Амурска, отбывавший наказание за преступления против собственности. Получив долгожданную свободу, он первые два дня вел себя тише воды, ниже травы. А потом как прорвало.

Если брать факты, то 12 января в аккурат после новогодних каникул мужчина вышел на УДО, а уже 14 января на машине своей знакомой, взятой без спросу, он гнал в сторону Комсомольска-на-Амуре. Долгое отсутствие практики сыграло свою роль - на повороте машину занесло, она вылетела на обочину и несколько раз перекувыркнулась. Хорошо, что предусмотрительно пристегнувшийся угонщик остался жив.

Еще через два дня он обмывал досрочное освобождение, а может быть и неудачное вождение со своим приятелем. Но тот не справился с нагрузкой на печень и уснул прямо на столе. Суд не располагает данными, сколь долго колебался парень, прежде чем залезть в карман к знакомому и вытащить оттуда деньги - почти восемь тысяч рублей. Но залез, вытащил и был таков.

Ни девушка, ни приятель не захотели спускать случившееся на тормозах и на опьяненного свободой парня завели еще два уголовных дела.

- Амурской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, совершившего преступления по статье «Кража» и по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», - сообщили в краевом надзорном органе.

Суд даже не стал учитывать, что обвиняемый полностью признал вину и во всем раскаялся. Мужчине отменили условно-досрочное освобождение и по совокупности приговоров назначили новое наказание, снова отправив за колючую проволоку. Теперь ему придется отсидеть еще два года и шесть месяцев в колонии строгого режима. Впрочем, неудачливый «рецидивист» еще может обжаловать приговор.