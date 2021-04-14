Партия “Новые люди” поможет обновить интерьер комнат отдыха в студенческих общежитиях Хабаровска Фото: Максим Молотов

Одна из самых перспективных партий России «Новые люди» 13 марта провела финал беспрецедентного конкурса «Марафон идей». Региональный итог этой акции и выявление победителей среди жителей Хабаровского края прошли в краевой столице.

Партия “Новые люди” поможет обновить интерьер комнат отдыха в студенческих общежитиях Хабаровска Фото: Максим Молотов

ИДЕМ «ОТ ЗЕМЛИ»

Суть «Марафона идей» проста: всякий гражданин мог предложить любого калибра проект, как сделать лучше жизнь своего подъезда, дома, района, города, края или вообще всей страны. Сбор идей одномоментно стартовал 12 февраля в 65 субъектах России и вызвал небывалый всплеск гражданской активности простых людей. За месяц в штабы партии «Новые люди» поступило 15327 заявок. Рекорды поставили Москва с областью, Питер и Свердловская область. Дальний Восток на этом фоне показал себя отлично. Лидер - Хабаровский край, здесь принято к рассмотрению 164 заявки. А Владивосток поставил рекорд по возрасту - самому молодому участнику марафона - выпускнику колледжа - только-только исполнилось 18 лет.

В Хабаровске финал конкурса проходил под руководством председателя жюри, координатора региональных отделений партии «Новые люди» в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрия Львова.

- «Марафон идей» был придуман командой многих людей. Подавая заявку, человек не просто обозначает ту или иную проблему, а сразу предлагает доступные пути ее решения. То есть предлагает путь достижения цели минимальными, но действенными средствами. Финансирование победивших проектов происходит от частных спонсоров и инвесторов, в том числе от лидера партии Алексея Нечаева. Конечно, мы будем отслеживать реализацию победивших заявок, но для нас главное - чтобы люди в тех местах, где воплощается в жизнь тот или иной проект, сами это увидели. В бескрайнем и общедоступном мире интернета они расскажут всем, как реализуется проект, снимут видео, прокомментируют. Для многих это станет примером. И те 55 процентов избирателей, которые не ходят на выборы, поймут, что - вот, есть реальная возможность и у них исправить несправедливость, устранить проблему, сделать окружающее их близкое пространство комфортнее, а жизнь - лучше. «Новые люди» в отличие от привычного и такого надоевшего пути изменения действительности по спущенному «сверху» указанию, идут от «земли», от самих жителей нашей прекрасной, но все еще не устроенной страны, - сказал в приветственном слове Дмитрий Львов.

ТАКИЕ НЕПОХОЖИЕ

Партия “Новые люди” поможет обновить интерьер комнат отдыха в студенческих общежитиях Хабаровска Фото: Максим Молотов

В жюри кроме Дмитрия Львова и руководителя хабаровского отделения «Новых людей» Виктора Тарыкина вошли предприниматель Максим Кузема и блогер, многодетная мама Анастасия Лант. Из 168 проектов они отобрали десять наиболее подробных и аргументированных. Все их авторы присутствовали на финале.

Это очень непохожие друг на друга проекты - по масштабу, по сфере приложения сил, по характеру проблем, по затратности их исполнения. Комсомольчанин Анатолий указал в заявке небольшую сумму - на организацию сбора канцелярских принадлежностей и одежды пациентам реабилитационного центра для несовершеннолетних. Другие проекты требовали сотен тысяч рублей, например, на изготовление прототипа. Рассматривались все и по многим критериям. Спектр заявок тоже разнообразен - условия жизни животных в приютах, создание Хабаровску привлекательного туристического имиджа, благоустройство комнат отдыха в студенческом общежитии, точечное строительство детских игровых городков своими руками, составление реестра бесхозных земель для будущих фермеров, монтаж солнечных электростанций на отдельных домах.

Каждый из претендентов на победу в конкурсе в краткой форме с использованием слайдов рассказывал о пользе своего проекта и проблемах, которые ему предстоит решить в ходе его реализации.

Выслушали всех.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

После продолжительного (и, как говорят, очень интенсивного) обсуждения жюри огласило победителей. Их оказалось четверо.

Оксана Кузьменко получила сертификат на 50 тысяч рублей на создание в городе Амурске специализированной площадки для выгула и дрессировки собак.

Сертификат на ту же сумму достался Алене Апхановой, заявившей проект восстановления крыльца почтового отделения в отдаленном районе Комсомольска-на-Амуре. Ее выступление взволновало всех.

- Вы только представьте: в отделение ФГУП почти невозможно попасть - крыльцо полностью развалилось, а вход расположен на высоте полутора метров от земли. Бабушки приходят за пенсией и по часу ждут какого-нибудь крепкого мужчину, чтобы он их подсадил! И так уже 30 лет! Любые обращения во все инстанции остаются без ответа. Мы сами его сделаем - это крыльцо, нам нужно только официальное разрешение и сумма на начало работ.

Женщина вернется в Город юности с хорошими новостями.

Сто тысяч рублей было решено выделить активистке Юлии Шарковой из поселка Сикачи-Алян. Ее проект предполагает установку контейнеров для сортированного мусора, который сотнями килограммов оставляют приезжающие посмотреть на древние петроглифы туристы.

И, наконец, завершил финал проект Никиты Савельева, 20-летнего студента хабаровского технического колледжа. Парень предоставил скрупулезно составленную схему приведения комнаты отдыха в общежитии в образцовый порядок. Сумма проекта составила 94450 рублей. Жюри округлило ее до 100 тысяч и торжественно вручило молодому человеку сертификат.

ЛЮДИ - ВАЖНЕЕ

В заключительном слове координатор региональных отделений партии «Новые люди» в Сибири и на Дальнем Востоке Дмитрий Львов, как всегда, одарил дальневосточников надеждой.

- Проекты победителей отбирались по двум критериям - возможность реализации и практическая польза для людей. Мы не скрываем своих политических целей. Мы стремимся создать доступную политическую платформу для каждого человека нашей страны. Хочу поздравить Хабаровский край - здесь самое большое количество заявок на всем Дальнем Востоке. Это значит, что люди по-настоящему заинтересованы в реализации своих идей и верят, что с их помощью проблемы можно решать. Напомню вам слова лидера партии Алексея Нечаева: «В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать жизнь лучше. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать». Сегодня победили четверо. Но ни одна заявка не осталась без внимания. Те, которые не победили, будут переданы в ответственные комитеты для последующей работы, часть из них войдет в программные документы партии «Новые люди». Те, кто не успел подать, могут это сделать через сайт партии или в региональное отделение. Помните - наш основной принцип «Люди - важнее!» - подвел итог марафона Дмитрий Львов.

Расставаясь с гостями и участниками, организаторы конкурса отметили, что хабаровчан впереди ожидает еще немало полезных проектов от «Новых людей». Будем ждать.