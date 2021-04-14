Раскинул сети: Михаил Дегтярев зарегистрировался в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Михаил Дегтярев зарегистрировался в "Одноклассниках" и "ВКонтакте". Фото со странички М. Дегтярева в «Одноклассниках»

Еще полгода назад некоторые блогеры с долей иронии обсуждали пристрастие Михаила Дегтярева к почти ежедневным публикациям о проделанной работе в соцсети «Инстаграм». Комментаторы посмеивались над якобы «показушничеством» первого лица края. Однако последние события ясно показывают, что они не просто ошибались, а в корне неверно и к тому же поверхностно оценили стратегию врио губернатора. Когда он завел собственные странички в сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» и пригласил к диалогу и обмену информацией вообще всех, стало ясно - хайпом тут и не пахнет. Михаил Дегтярев не просто демонстрирует курс на открытость и системность работы с населением. Председатель правительства выстраивает систему разных точек непосредственного контакта с жителями края для совместного решения актуальных для региона проблем.

- Дорогие друзья! Я очень вам признателен за то, что вы следите за моей работой и работой правительства Хабаровского края. В «Инстаграме» мы уже привыкли читать ваши сообщения и ваши комментарии, большое вам за это спасибо. Для меня это очень важно, потому что позволяет сразу же узнать о проблеме и дать поручения ответственным государственным служащим. Чтобы вам было еще более удобно, я завел странички в сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Оставляйте свои сообщения, свои пожелания. Всем отвечу, всех услышу! - обратился к подписчикам Михаил Дегтярев.

Как опытный политик, знающий тенденции развития власти на федеральном уровне, наш врио прекрасно осознает и активно использует потенциал социальных сетей и интернет-технологий. Дегтярев несколько раз уточнял, что все это - часть стратегии по цифровизации и госуправления, помогающей не только повысить эффективность органов государственной власти, но и сделать их работу открытой для людей. А эта открытость, как успели убедиться жители края, является краеугольным камнем политической платформы и убеждений главы региона.

Дегтярев наглядно показывает новый вектор отношений власти и общества. За первый квартал 2021 года к Михаилу Дегтяреву через социальные сети поступило свыше тысячи обращений. Все они берутся в работу, действует четкая система ответа на каждый вопрос. Часто Михаил Дегтярев перезванивает своим подписчикам, чтобы лично убедиться в выполнении своих поручений.

Подобное можно назвать «ручным управлением», но такой стиль дает колоссальный эффект. Исчезает пресловутая невидимая стена между власть имущими и простыми людьми.

К тому же двусторонний контакт не сводится к сетевым перепискам, вопросам и ответам, жалобам и оправданиям. Помимо социальных сетей Дегтярев регулярно проводит встречи с коллективами предприятий и представителями ключевых профессий, регулярно встречается и общается с жителями муниципальных образований, инициировал создание ряда общественных советов, внедрил формат прямой линии, в ходе которой получает информацию о тысячах волнующих жителей региона проблем.

Ничего удивительного. Михаил Дегтярев - губернатор новой волны. Он не только обладает богатым хозяйственным опытом и свежим взглядом на решение проблем, но и выстраивает эффективную систему коммуникации с населением.

Страница врио губернатора в «Одноклассниках» доступна по адресу https://ok.ru/profile/579634785347. Во «ВКонтакте» - по адресу https://vk.com/id648964580.