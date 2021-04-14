Коронавирус в Хабаровском крае: пришла большая партия вакцины, в Турцию приостановлен авиарейс, люди отказываются от прививок

В Хабаровске заболели 20 человек за прошедший сутки Фото: Александр БОЙКО

Европу неотвратимо настигает новая волна заболеваемости коронавирусом, появляются все новые штаммы, люди снова болеют. В России, в частности в Хабаровском крае ситуация немного стабилизировалась, заболеваемость если не падает, то хотя бы держится на определенной отметке в 35-45 новых случаев в сутки. Регион активно занимается массовой вакцинацией населения, власти считают, что только коллективным иммунитетом можно победить этот страшный недуг. Вчера, 13 апреля, представители органов власти собрались за столом, чтобы обсудить текущее положение дел.

В первую очередь участники штаба поговорили о поступившей накануне крупнейшей партии вакцины «Спутник V». Почти 68 тысяч доз пришло. Партию разделят на все районы региона. При этом чуть больше пяти тысяч доз упакованы в индивидуальные ампулы для удобства при перевозке в передвижных пунктах вакцинации или в автопоезде «Здоровье».

- Оставшиеся 62700 порций «Спутник V» упакованы в обычные флаконы по пять доз в одной емкости, - сказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края. - Вакцины распределяем по всему краю, в том числе в северные районы. Вакцинация против коронавирусной инфекции организована в 62 пунктах, работает 78 выездных бригад, - рассказал Юрий Бойченко.

На сегодняшний день в край поступило в общем количестве порядка 146 тысяч доз вакцины. Напомним, первую прививку получили без малого 60 тысяч жителей, закончили вакцинацию, то есть поставили две прививки - почти 40 тысяч человек. Власти призывают людей прививаться, так как только коллективным иммунитетом мы сможем победить коронавирусную напасть.

Специалисты минздрава сообщили, что некоторые люди отказываются от прививки. «Комсомолка» провела небольшой опрос, и на вопрос, почему жители не желают вакцинироваться, многие ответили, что это неэффективно, вакцинация действует только полгода, а потом антитела якобы покидают организм, и вероятность заболеть возрастает. Другие считают, что вакцина сильно бьет по иммунитету, и после прививки вероятность заболеть ОРВИ возрастает. Третьи уверены, что вакцина - это плацебо. Однако минздрав настроен предотвратить третью волну заболеваемости и привить как можно больше людей.

- До жителей нужно донести всю серьезность ситуации, мы не должны допустить скачка и роста заболеваемости. Побочных действий у вакцины нет. А на лечение уходит огромное количество средств и сил. Некоторые не выживают после заражения, и это страшно. Вакцинироваться надо, тем более что в Европе началась третья волна, - сказал Евгений Никонов, зампред правительства края.

Несмотря на то, что в Хабаровском крае число заболевших каждый день находится примерно на одном уровне, из краевой столицы теперь не летает авиарейс в солнечную Турцию. Там растет заболеваемость, пускать жителей нашей страны туда нельзя во избежание заражения. В крае на сегодняшний день не зафиксировано новых штаммов вируса, тем не менее рейсы в Турцию приостановили с 15 апреля по 1 июня. Спикеры напомнили, что по прибытии в Хабаровский край из-за границы жители должны за три дня сделать тест на инфекцию.

В целом в регионе ситуация постепенно стабилизируется, за прошедшие два дня не было смертей от инфекции. Однако жителям стоит быть начеку и беречь свое здоровье.