Максим путешествует: Хабаровск посетил известный тревел-блогер

В Хабаровске побывал автор блога "Максим путешествует". Фото: дзен-канал блогера

На днях в Хабаровске побывал автор дзен-канала «Максим путешествует». Тревел-блогер посмотрел на жизнь краевой столицы и удивился некоторым местным особенностям.

Свой рассказ Максим начал со сравнения Хабаровска и Владивостока. Неудивительно, ведь это излюбленный прием многих блогеров.

- Поезд «Владивосток - Хабаровск» едет вдоль границы с Китаем. Порой даже на телефоне высвечивалась китайская сеть на их языке, что для меня было в новинку. Ехать всего 13 часов. Жители Владивостока отзываются о Хабаровске только в положительном ключе. Мол, он находится на равнине, кругом чистота, больше парков. Да, эти города заслуживают того, чтобы их сравнивали, а лучше всего, чтобы они между собой конкурировали, но Владивосток - совсем другой город, у него особая атмосфера, в России подобных нет, - пишет блогер.

В Хабаровске побывал автор блога "Максим путешествует". Фото: дзен-канал блогера

Хабаровск, по мнению Максима, похож на многие города России, хоть и «находится далековато». Несмотря на то, что его признавали самым благоустроенным городом РФ, с точки зрения урбанистики, по мнению путешественника, «есть проблемы». В первую очередь он обратил внимание на грязь и мусор в некоторых дворах. Привел в ступор и наземный переход на площади Ленина.

- Начну с самой главной «достопримечательности» города - с надземного перехода. Он находится прямо в центре и самое смешное - на главной площади. Думаю, что те, кто проектирует улицы и следят за дорожной инфраструктурой, должны понять, что преодолеть подобное препятствие - это издевательство для людей, которым даже перешагнуть бордюр сложно. Этот переход - ошибка и пережиток прошлого, - негодует автор.

А вот набережная Хабаровска автору блога, наоборот, очень понравилась. Равно как и возможность беспрепятственно поесть в любое время.

- Кафешки поставили стильные, ну прям шик и блеск, лишь бы это все это поддерживалось в хорошем состоянии, а не забили на все. В целом на Дальнем Востоке любят покушать азиатскую еду, китайских ресторанов здесь огромное количество, да и еды полно, - рекомендует Максим.

В Хабаровске побывал автор блога "Максим путешествует". Фото: дзен-канал блогера

Максим резюмирует свое путешествие по краевому центру следующими словами:

«Все-таки Хабаровск - это один из лучших городов Дальнего Востока, центр города и вправду чист. В нем есть хоть какие-то парки, в отличие от Владивостока, много скверов. Город - небольшой, центр можно обойти за несколько часов. Радостно, что сохранились исторические постройки, правда, они предстают не во всей красе, следить за ними все-таки нужно».