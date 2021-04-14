9 Мая в Хабаровске в 2021 году: парад Победы, программа мероприятий, когда будет салют

День Победы планируют отметить с размахом, но с учетом ковидной обстановки Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

В самом разгаре подготовка к празднованию 9 Мая в Хабаровске в 2021 году. День Победы планируют отметить с размахом, но с учетом ковидной обстановки. Праздник начнется с рекордного военного парада и завершится артиллеристским салютом. Что подготовили на 9 Мая в Хабаровске в 2021 году - в материале «КП».

Суровая реальность такова, что ветеранов Великой Отечественной войны в Хабаровском крае становится с каждым годом все меньше. С природой не поспоришь - люди, которые прошли через ад событий 1941-1945 годов, уходят из мира, за который боролись. В регионе осталось 2210 ветеранов, 226 из них были непосредственными участниками сражений. Статус «дети военного времени» имеют 55,5 тысячи человек, вдов ветеранов осталось 895.

РЕКОРДНЫЙ ПАРАД

Парад Победы 9 Мая в Хабаровске в 2021 году начнется в 10:00 часов. В нем примут участие 3750 человек - это на 349 больше, чем в 2020-м. От Минобороны привлекается 2877 военных, остальные - сотрудники МЧС, полиции, ФСБ, курсанты, кадеты, участники общественных движений. Стройными колоннами пройдут восемь батальонов и 17 рот.

- Механизированная колонна составит 159 единиц военной техники, из которых 25 единиц - времен Великой Отечественной войны, 134 - современные образцы. Запланирован демонстративный пролет 30 единиц авиации. Он будет зависеть от погоды, - рассказал «КП»-Хабаровск» Алексей Власенко, начальник отделения военно-политической пропаганды и агитации военно-политического управления Восточного военного округа.

Расчеты начнут тренировки перед парадом 9 Мая в Хабаровске в 2021 году с 14 апреля перед ареной «Ерофей». Занятия будут проходить с 10:00 до 13:00 часов. Тренировки также намечены на 16, 29, 21 и 23 апреля.

На площади имени Ленина парадные расчеты без военной техники будут заниматься 26, 28 апреля и 3 мая с 19:00 до 22:00 часов. Тренировки с механизированными колоннами запланированы на 29 апреля и 4 мая с 19:00 до 22:00 часов. Генеральная репетиция парада намечена на 7 мая с 10:00 до 13:00 часов. На период занятий в центре города будут перекрываться улицы, график ограничений движения будет опубликован позднее.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» И САЛЮТ

После парада 9 Мая в Хабаровске в 2021 году на улицы города выйдет «Бессмертный полк». Десятки тысяч человек пройдут от площади имени Ленина до Комсомольской площади с фотографиями своих почивших родственников, которые воевали за свободу советского народа. Кстати, в этом году шествие «Бессмертного полка» по всей стране будет начинаться с любимой композиции актера Василия Ланового «От героев былых времен» в его исполнении.

- Мы готовимся к обычному формату шествия и формату онлайн. В прошлом году в интернете фотографии героев транслировались 20 дней, в этом году - один день. Волонтеры начнут обработку анкет героев для «Бессмертного полка» онлайн с 15 апреля. Трансляция начнется 9 мая, - сообщил Андрей Белоглазов, председатель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Завершится 9 Мая в Хабаровске в 2021 году фейерверком. Залпы праздничного салюта прогремят в 22:00 часов. «Стрелять» будут с двух площадок: набережной в районе стадиона имени Ленина и на площадке возле арены «Ерофей». Всего прогремит 30 залпов.

АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Празднование 9 Мая в Хабаровске в 2021 году начнется заранее. Волонтеры и желающие уже высаживают «Сад памяти» в разных районах края, а с 17 апреля начнется уборка мест захоронений участников сражений и реставрация мемориальных досок. 29 апреля пройдет «Диктант Победы». Желающие смогут проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, а победители, которые сдают ЕГЭ, получат на экзамене дополнительные баллы. Заявку на участие можно отправить на сайте диктантпобеды.рф.

Георгиевские ленты начнут раздавать 28 апреля. Получить символ военной славы можно будет у волонтеров на площадях, в школах, институтах, домах ветеранов и других людных местах. Всего в крае планируют раздать более 35 тысяч георгиевских лент. С 1 мая по 22 июня начнется акция «Красная гвоздика». Желающие смогут купить значки с цветками, а все собранные деньги будут направлены на оказание высокотехнологичной медпомощи ветеранам.

8 мая пройдет краевое собрание в музыкальном театре с 15:00 до 17:00 часов. 9 мая после шествия «Бессмертного полка» состоится возложение цветов к Вечному огню на площади Славы. С 13:30 до 15:00 часов глава региона будет принимать ветеранов Великой Отечественной войны в Городском дворце культуры.

Уточненный план мероприятий на 9 Мая в Хабаровске в 2021 году утвержден до 16 апреля.