16 апреля состоится награждение по итогам конкурса, ждем победителей в редакции Фото: Комсомольская правда

На сайте «КП»-Хабаровск» завершился конкурс детских рисунков «За пределами Земли». Конкурс проводится в ознаменование 60-летия полета Юрия Гагарина в космос 12 апреля 2021 года.

В конкурсе участвовали работы детей трех возрастных групп: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 16 лет. Победитель определялся общим количеством голосов за определенный рисунок. Работы принимались с 26 марта, проголосовать за понравившийся рисунок можно было с 1 по 14 апреля. Сегодня, 15 апреля, «КП»-Хабаровск» подводит итоги голосования. Итак:

В возрастной группе до 6 лет победу одержала работа 4-летнего Юры Колтунова, которая собрала 328 голосов. На втором месте - рисунок трехлетнего Ивана Маслова, за который проголосовал 291 пользователь. На третьем месте - работа четырехлетней Софии Фоминой со 155 голосами.

В возрастной группе от 6 до 10 лет безоговорочную победу одержала 9-летняя Валерия Чумаченко, за рисунок которой проголосовали 1527 человек. На втором месте Кирилл Кобзев, 7 лет и 262 голоса. На третьем месте - Анна Чумарзова, 6 лет и 147 голосов.

Места в старшей группе (от 10 до 16 лет) распределились следующим образом:

- 1 место - Ким Владин, 11 лет - 1472 голоса;

- 2 место - Иван Кудак, 11 лет - 452 голоса;

- 3 место - Вера Василенко, 10 лет - 225 голосов.

С результатами голосования можно ознакомиться здесь.

Приглашаем победителей конкурса в редакцию «КП»-Хабаровск» 16 апреля в 15:00 на награждение. Адрес: г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27, офис 401.