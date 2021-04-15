Нас топит, мама миа! Из-за затора на Амуре большая вода зашла в село Корсаково-2 Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня утро у жителей села Корсаково-2, что буквально в нескольких километрах от Хабаровска, не задалось. Люди встали, выглянули в окно и поняли, что на работу они не поедут. Просто не смогут добраться. Улицы и огороды покрывала подмерзшая за ночь вода.

- Всем доброе утро, сегодня вышла и обалдела, - жалуется жительница села Корсаково-2. - Нас топит, мама миа! И хорошо так воды, много. Короче, мы опять в плену. Я не знаю, как на работу ехать - все коркой покрылось. Вот наше ГО ЧС. Где они со своими предупреждениями? Я вообще в шоке - все в воде, мы опять окружены водой.

Судя по кадрам, снятым на телефон, воды действительно много. Этот населенный пункт топит с завидной регулярностью, но обычно в конце лета - осенью, и то только когда Амур достигает критических отметок. Сейчас уровень реки выше обычного, но по всем признакам такого наводнения быть не должно.

Вода зашла в некоторые дворы, но в самих домах ее нет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Впрочем, в МЧС местную жительницу услышали, и на место происшествия прибыли специалисты-спасатели. По предварительным данным, виновато раннее вскрытие рек Уссури и Амур. Лед образовал затор, затор заблокировал воду, произошел резкий подъем уровня, и она пошла во дворы к людям.

Как сообщают в ведомстве, подтоплены только некоторые придомовые территории, улицы и дороги - в сами дома вода, к счастью, не зашла. По крайней мере, информации об этом в МЧС не поступало.

Виной всему, предполагают специалисты - ледовый затор Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На место для мониторинга обстановки и оказания необходимой помощи местным жителям была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и дежурная группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в количестве четырех человек и двух единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по региону.

Для того чтобы обследовать место предполагаемого затора и русла рек, в воздух был поднят беспилотник, но найти природную запруду специалистам не удалось, скорее всего она самоликвидировалась из-за сильного напора воды.

На место происшествия прибыли спасатели, чтобы оказать помощь местному населению Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Ледоход движется дальше, вниз по течению. Уровень воды у населенного пункта Корсаково-2 начал интенсивно снижаться, подтопленные территории освобождаются от воды. Ситуация остается на контроле наших специалистов, - отметили спасатели.

Тем не менее, в связи с началом ледохода, в МЧС круглосуточно ведут мониторинг складывающейся ситуации, и в случае очередного ЧП готовы прибыть на помощь, благо силы и средства для ликвидации заторов - в том числе и пиротехника, чтобы их взорвать - есть.