«Комсомольская правда – Хабаровск» наградила победителей конкурса детских рисунков «За пределами Земли»

В Хабаровске подвели итоги конкурса "За пределами Земли". Фото: Татьяна Власова

Редакция «Комсомольской правды – Хабаровск» наградила победителей конкурса детских рисунков «За пределами Земли», который проходил на нашем сайте с 26 марта по 14 апреля. Он был приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. В конкурсе участвовали работы детей трех возрастных групп: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 10 до 16 лет. Победитель определялся общим количеством голосов за определенный рисунок.

В Хабаровске подвели итоги конкурса "За пределами Земли". Фото: Татьяна Власова

В общей сложности на конкурс прислали 19 работ.

В возрастной группе до 6 лет победу одержала работа 4-летнего Юры Колтунова, которая собрала 328 голосов. На втором месте - рисунок трехлетнего Ивана Маслова, за который проголосовал 291 пользователь. На третьем месте - работа четырехлетней Софии Фоминой со 155 голосами.

В Хабаровске подвели итоги конкурса "За пределами Земли". Фото: Татьяна Власова

В возрастной группе от 6 до 10 лет безоговорочную победу одержала 9-летняя Валерия Чумаченко, за рисунок которой проголосовали 1527 человек. На втором месте Кирилл Кобзев, 7 лет и 262 голоса. На третьем месте - Анна Чумарзова, 6 лет и 147 голосов.

Места в старшей группе (от 10 до 16 лет) распределились следующим образом:

- 1 место - Ким Владин, 11 лет - 1472 голоса;

- 2 место - Иван Кудак, 11 лет - 452 голоса;

- 3 место - Вера Василенко, 10 лет - 225 голосов.

В Хабаровске подвели итоги конкурса "За пределами Земли". Фото: Татьяна Власова

Все победители получили призы и подарки от наших партнеров – магазина «Торопыжка», пиццерии «Спалетти» и торговой компании «Золотой Юг», а также дипломы от редакции.

Редакция «КП-Хабаровск» выражает благодарность всем победителям и участникам конкурса.