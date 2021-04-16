Михаил Сидоров и еще пять человек вышли из партии ЛДПР в Хабаровском крае Фото: Социальные сети

Сегодня, 16 апреля 2021 года шестеро человек вышли из регионального отделения партии ЛДПР. Об этом Михаил Сидоров в своем аккаунте социальной сети Instagram. Вместе с ним заявление на выход из партии написали Денис Куратов, Наталья Жирякова, Михаил Мурылев, Арсен Клычев, Сергей Перепечкин, Алексей Жданов, Оксана Бочкарева и Александр Бочкарев.

Напомним, ранее, 23 марта депутаты гордумы Хабаровска досрочно прекратили полномочия председателя Михаила Сидорова. Решение тогда было принято большинством голосов.

После того, как Михаил Сидоров опубликовал фотографии заявлений и информацию о намерениях его и однопартийцев покинуть партию, в комментариях люди активно их поддержали. Сидорову писали, что «Только поддержка избирателей дает силу и помогает в трудные минуты. Все ваши действия будут только на благо города».