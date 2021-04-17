При помощи беспилотников выслеживают нарушителей противопожарного режима в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Пожарные Еврейской автономной области взяли на вооружение новейшие технологии. Действительно зачем, бегать за нарушителями противопожарного режима, когда есть квадрокоптеры?

Воздушная разведка при помощи беспилотников проводится ими как в населенных пунктах, так и за их пределами, благо сейчас дачники выбрались на свои приусадебные участки, а сборщики дикоросов – в лес.

Особый противопожарный режим был введен в автономной области еще 8 апреля, однако за это время в регионе уже было зарегистрировано 96 пожаров. В основном горит сухая растительность – трава и деревья.

- В первую очередь, мы патрулируем частный сектор и садовые общества, которые в настоящее время больше всего подвержены угрозе распространения огня, вследствие сжигания прошлогоднего мусора и сухой растительности, - отметил Роман Бойко, начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. - Для того, чтобы своевременно направить пожарно-спасательные подразделения и ликвидировать возгорания на ранней стадии, воздушная разведка пожарной обстановки проводится регулярно. Доказательной базой при составлении протоколов об административных правонарушениях служат фото и видеозаписи с дронов.

На нарушителей требований пожарной безопасности уже составлено 20 протоколов об административных нарушениях, сотрудниками МЧС были выявлены 10 человек виновных в возгораниях сухой травы, причем один из них – несовершеннолетний.

- В условиях действия особого противопожарного режима штрафы за нарушения его требований значительно увеличены, - сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО. - Для граждан они составляют до 4-х тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – до 400 тысяч рублей.

В ведомстве также напоминают, что уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности влечет за собой уже уголовную ответственность.