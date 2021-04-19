«Минуса уже не будет, но завтра Хабаровск ждут осадки»: Галина Брынцева о погоде на неделю

Краевую столицу снова ждут метео-качели Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Кажется, весна уже окончательно вступила в свои законные права. На протяжении двух дней в краевой столице уличный термометр фиксирует почти +15 градусов. Сегодня, 19 апреля на улице тепло, солнце периодически припекает, уже даже как-то по-летнему. И все бы ничего, но синоптики огорошили грядущим ухудшением погоды и похолоданием. Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов ФГБУ «Дальневосточного УГМС» в прямом эфире «Радио – «Комсомольская правда» поделилась прогнозом на будущую неделю с радиослушателями.

- Минуса уже конечно не будет, даже по ночам, единственное уточнение - ближайшие две ночи будут прохладными, температура опустится до нуля, - говорит Галина Анатольевна. - Завтра, 20 апреля в краевой столице ожидаются осадки. Воздух прогреется лишь до +5 - +6 градусов.

Этакие метео-качели ожидают Хабаровский край на этой неделе, то тепло, то холодно, то дожди, то солнце. Вот с 21 апреля хорошенько потеплеет. В течение трех-четырех дней температура будет на уровнях в +15 и даже +20 градусов! То есть психологическая отметка с ориентиром на лето будет достигнута. Ночами тоже плюсовые температуры – от +3 до +6 градусов.

А вот к выходным опять похолодает, днем термометр будет показывать около 10 градусов выше нуля, правда в субботу будет дождливая погода, в воскресенье снова начнет теплеть.