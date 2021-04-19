Плавзавод «Всеволод Сибирцев» поставил рекорд по переработке

Главная швартовка. Фото: Ксения Василькова

Крупнейшая в мире плавбаза «Всеволода Сибирцев» пришвартовалась к берегам Находки после 10-месячного рейса в Тихом океане и Охотском море. Флагман ГК «Доброфлот» не просто вернулся домой, а вернулся с абсолютным рекордом по переработке — 64,6 тысячи тонн сырца. Это 54,8 млн банок консервов, 2 млн банок пресервов из свежей рыбы, 4,7 тысячи тонн рыбной муки и 110 тонн рыбного жира.

Торжественная встреча под звуки оркестра флагмана ГК Доброфлот. Фото: Ксения Василькова

Встречали судно торжественно — с духовым оркестром, цветами и подарками для членов экипажа и передовиков производства. Управляющий Группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов вручил капитану-директору плавбазы Юрию Бершаку набор сувенирных монет с «морскими» изображениями на аверсе. Нумизматика — одно из его увлечений.

Набор сувенирных монет с «морскими» изображениями на аверсе в награду за доблестный труд. Фото: Ксения Василькова

Матросы-рыбообработчики, показавшие лучший результат по итогам рейса, и те, без кого рейс был бы невозможным (механики, мотористы, члены экипажа), получили благодарности и денежные премии.

Встречали судно торжественно — с духовым оркестром, цветами и подарками для членов экипажа и передовиков производства. Фото: Дмитрий Ефремов

«Вы — те, благодаря кому и был поставлен сегодняшний рекорд на плавбазе «Всеволод Сибирцев». Для «Доброфлота» этот рейс стал знаковым. Он отметится беспрецедентным объемом переработки за один промысловый рейс и за один календарный год. Даже в условиях, когда рыбопромысловые суда и компании ограничены квотами на вылов. Таких объёмов, которого достигла плавбазу в этот раз, не было ни в советское время, ни в российское, даже тогда, когда для предприятий и судов не существовало ограничений. Когда работала так называемая Олимпийская система — кто больше выловит, тот больше и переработает. Это достижение демонстрирует не только то, что мы сохранили преемственность советской рыбной промышленности, но и приумножили ее», — прокомментировал Александр Ефремов.

Рейс был сложным, часто штормило, но рыбы было много. Фото: Ксения Василькова

По словам капитана судна, важную роль сыграла и рыбацкая удача — хоть рейс был и сложным, часто штормило, но рыбы было действительно много. Успевай только перерабатывать сырец. А в этом преуспела Евгения Титова — за 10 месяцев она переработала более 650 тонн рыбы.

На счету Евгении Титовой 650 тонн переработанной рыбы. Фото: Ксения Василькова

«Это мой пятый рейс, и трижды я лидер. Изначально в ГК меня привела мама. Она, кстати, тоже показывала хорошое результаты — видимо, у нас семейное», — говорит девушка.

Секрет такого результата прост — трудолюбие, целеустремлённость, плюс моральная подготовка к затяжным рейсам. Напевать любимые песни еле слышно тоже можно.

Вера Гордейчик и Кристина Жукова также вошли в топ-3 самых результативных матросов-обработчиков.

На торжественном собрании отметили и главного механика «Всеволода Сибирцева» Андрея Сидорова. Ему от имени Министерства транспорта Российской Федерации вручили знак «За безаварийную работу на морском транспорте» II степени.

Вручение знака отличия главному механику. Фото: Ксения Василькова

Интересно, что возвращение плавбазы к родным берегам совпало с Днем рождения руководителя направления промвооружения и такелажа ГК «Доброфлот» Сергея Ивановича Антонова — человека, который практически возродил промысел иваси. За что, кстати, президент Российской Федерации Владимир Путин в 2019 году наградил его высшим знаком отличия – орденом Герой труда России.