Спидкубинг в Хабаровске: как прошел первый официальный краевой чемпионат по сборке кубика Рубика

В Хабаровске прошел первый официальный краевой чемпионат по сборке кубика Рубика Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В минувшую субботу, 17 апреля, в Хабаровске прошел первый официальный краевой чемпионат по сборке кубика Рубика. Победители краевого чемпионата по спидкубингу Юрий Чесноков и Илья Соколов отправятся 2 мая на всероссийский этап чемпионата в Санкт-Петербург. Ребята показывают наилучшие результаты в нескольких дисциплинах уже третий год подряд.

Серьезный уровень

Собирание на скорость кубика Рубика (спидкубинг) уже давно перестало быть просто развлечением. Мир захватила лихорадка по спидкубингу и практически каждый спортсмен мечтает побить нынешний мировой рекорд в дисциплине 3x3 – 3.47 секунды. Сделать это не так легко, как кажется.

В Хабаровске прошел первый официальный краевой чемпионат по сборке кубика Рубика Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- На чемпионатах очень тяжело выступать. Ты и так волнуешься, так еще и зрители приходят посмотреть. Но больше всего отвлекают журналисты с камерами, - рассказывает хабаровский спидкубер Александр Неделько.

Как признается спортсмен, дома, в спокойной обстановке, рекорд бывает практически побит, однако по итогам соревнований его среднее время в дисциплине 3x3 – 9.84 секунды.

- Наш чемпионат проходит под эгидой WCA – Всемирной ассоциации кубика Рубика. То есть все результаты официальны и вносятся в международный рейтинг WCA, - рассказывает организатор чемпионата в Хабаровске Марина Зарицкая.

Кстати, Александр чуть старше своих главных соперников. Сейчас ему 24 года. Однако в спидкубинге возраст не имеет никакого значения.

- Я начал заниматься чуть позже ребят, поэтому, например, в дисциплине «3x3 одной рукой», у меня второе место. Большую роль здесь играет опыт, - добавляет Александр.

По результатам хабаровского чемпионата, Александр стал первым сразу в трех дисциплинах из семи – 3x3, 4x4, 5x5. Сейчас Александр Неделько входит в топ-10 России по сборке больших кубов.

Всего в первом открытом чемпионате смогли принять участие 25 спидкуберов. Это чуть меньше, чем планировалось изначально, но свои корректировки внесла пандемия коронавирусной инфекции.

– Наш чемпионат должен был пройти еще 23 октября 2020 года, но за пять дней до этой даты в городе ввели новые ограничительные меры. Поэтому в офлайне мы смогли встретиться только сейчас. А организовать чемпионат нам удалось при поддержке Фонда президентских грантов, - рассказывает Марина Зарицкая. - Самому младшему участнику у нас всего шесть лет, а старшему – 44.

Кроме обладателей самых быстрых пальцев в городе, на чемпионате побывали дети с ограниченными возможностями здоровья. Досуг для ребят организовал центр работы с населением «Диалог».

- Мы провели для них мастер-класс по сборке кубика Рубика 2x2, - сказала Марина Зарицкая.

Есть новички!

А вот 11-летний Дмитрий Скакун узнал о чемпионате только месяц назад. Спидкубингом он увлекся буквально полгода назад, но уже уверенно совершенствует свои навыки и, естественно, в будущем хотел бы стать лучшим.

В Хабаровске прошел первый официальный краевой чемпионат по сборке кубика Рубика Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Пока у Димы всего три кубика для ежедневных тренировок. Но, думаю, после этого чемпионаты мы пойдем покупать новые, - рассказывает Анастасия Никифорова, мама Димы. – Мы даже сделали для себя открытие. Оказывается, у нас плохие кубики. У них тугой механизм, поэтому они дольше собираются. Нужно искать магнитный.

На чемпионате Дима, как и другие участники, также выступил в роли судьи. Задача оказалась несложная – выдать конкурсанту скрамбленный (собранный в определенной последовательности) кубик Рубика, проследить за временем и результатом.

- Недавно в школе у Димы было родительское собрание, на котором я не знала, краснеть мне или нет. Ведь учительница сказала, что Дима собирает кубик Рубика прямо во время урока, - вспоминает Анастасия. – Я, конечно, провела с ним беседу, что на уроках нужно учиться. Но ситуация показала, насколько он увлечен этим.

На чемпионате Дима успел подружиться со спидкуберами и уже планирует присоединиться к тренировкам с городской командой.