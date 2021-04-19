«Весенняя неделя добра» стартовала в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Каждый день участники «Весенней недели добра» - активисты молодежных объединений - будут совершать добрые поступки по разным социальным направлениям: от гуманитарной помощи животным до донации крови.

Ежегодная всероссийская добровольческая социальная акция «Весенняя неделя добра» в краевой столице началась с активных игр на свежем воздухе. На открытии участникам рассказали, что их ждет на протяжении недели и как можно одержать победу. В прошлом году мероприятие пришлось проводить в формате онлайн.

Уже с завтрашнего дня ребята приступят к активным действиям. Всю неделю на базе Городского центра по организации досуга детей и молодежи будут собирать корм и медикаменты в приют для животных. С 21 по 23 апреля в рамках мероприятия в Краевой станции переливания крови пройдет донорская акция «Яркий след». В ней смогут принять участие только совершеннолетние волонтеры, которые уже сдавали кровь не менее одного раза. В четверг, 22 апреля, на городских прудах состоится общегородская зарядка и благотворительный забег.

- Принять участие в забеге сможет любой желающий, - рассказывает руководитель объединения «Добровольцы Хабаровска» Александр Чигирев. - Главное условие участия - денежный взнос в размере 50 рублей. Все собранные средства будут направлены в хабаровское краевое отделение «Российского детского фонда». Начало запланировано на 11:00. Место встречи - третий городской пруд.

А 23 апреля в рамках акции «Новые Тимуровцы» ребята окажут адресную помощь ветеранам и пожилым людям. Завершится «Весенняя неделя добра» традиционными «Чистыми играми», которые организуют на территории арены «Ерофей» 24 апреля в 15:00.