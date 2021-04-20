Михаил Дегтярев вступил в Комсомольск

Только синхронизировав усилия властей и общественности, можно добиться улучшения ситуации в регионе Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона продолжил установленную им же традицию проведения расширенных заседаний краевой исполнительной власти в районах, требующих приложения сил первого лица края для решения местных проблем. В этот раз локацией рабочей поездки Михаила Дегтярева и членов краевого правительства стал Комсомольск-на-Амуре.

Расширенные выездные заседания в муниципалитетах – эффективная управленческая практика Фото: Правительство Хабаровского края

Комсомольчан ждало несколько сюрпризов - серьезных и полезных. С подачи главы региона в Городе юности после долгого перерыва вновь появится своя студия телевидения. Решение об этом было принято Дегтяревым еще в конце прошлого года. До сего момента шла подготовительная работа. Все это время на аккаунты врио в соцсетях и на прямую линию сыпались письма комсомольчан с просьбами обеспечить их качественным местным информационным ресурсом. А то, в самом деле, что за пробел: в Хабаровске есть свой телеканал, в Амурске тоже, в городе президентского внимания нет? Непорядок.

Порядок будет наводить администрация Комсомольска-на-Амуре и ООО «СЭТ» - учредитель и вещатель «6 ТВ». Вещание должно начаться с 1 июля с получасового блока новостей.

Глава региона буквально каждую свою рабочую поездку в муниципалитеты совмещает со встречами с населением Фото: Правительство Хабаровского края

Расширенное выездное заседание правительства рассматривало много вопросов, но центральным стали подробности реализации регионального проекта «Цифровая инфраструктура». Для районов края это вопрос не столько болезненный с точки зрения инвестиций, сколько архисложный чисто технически. Очень уж у нас большие и труднодоступные территории. Тем не менее и там живут люди, и эти люди имею право пользоваться услугами всех видов связи, без которых в современном мире ни одно дело не сделаешь.

- Проект «Цифровая инфраструктура» - это региональное воплощение нацпроекта «Цифровая экономика». В соответствии с ним идут работы по подключению к интернету школ и детских садиков, ФАПов, участковых пунктов полиции, пожарных частей и постов. Задача на этот год - подключить 100% таких социально значимых объектов. И не только их. Цифровые технологии активно внедряются в управление. В столице уже создан координационный центр во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Он нужен для оперативного решения штатных и нештатных ситуаций. В Хабаровском крае тоже необходим подобный координационный центр, - заявил Михаил Дегтярев.