Михаил Дегтярев предложил таежному поселку радикально решить проблему Фото: Правительство Хабаровского края

Во время недавнего визита в Вяземский район у врио губернатора Михаила Дегтярева состоялся разговор с жителем поселка Шумный. Этот населенный пункт расположен в тайге, в 40 километрах от райцентра. Проехать туда на машине почти невозможно, а после даже небольшого дождя это связано с риском для жизни. Мужчина из Шумного попросил оказать помощь в ремонте дороги сообщением Вяземский - Шумный. Дорога находится в ненормативном состоянии, по ней невозможно проехать на легковом транспорте. По дороге ходит лишь рейсовый автобус, в понедельник и пятницу отвозит детей в школу. Предприниматели отказываются возить в Шумный продукты, потому что свои машины им жалко.

- Я знаю, что в Шумном 12 детей. У меня просьбы к минтрансу - посмотрите, сколько денег нужно на приведение дороги в нормативное состояние? И сколько потребуется на текущий ремонт в этом году. И мне доложите. Кстати, а сколько жителей вообще в поселке Шумном? 200 человек? Тогда я поставлю вопрос философски: нам не лучше ли вас переселить в Вяземский, если ремонт будет очень дорогой? Если выйдет сумма условно 300 миллионов рублей, то мы эти средства можем просто дать людям, чтобы они в райцентре купили жилье. И тогда мы забудем про этот Шумный. Предлагаю вам на эту тему подумать. Спросите на сходе - не хотят ли местные жители переехать в Вяземский? Или в другой какой-то населенный пункт, где больше людей, где жизнь более активная. Обсудите и доложите общее мнение в краевое управление внутренней политики. А то мы строим дороги, проводим интернет куда-то в тайгу, а там уже людей нет. Как-то это не рационально, - ответил Михаил Дегтярев.

Таким образом, разговор с жителем Шумного и решение главы региона подтверждают стратегию, которой планомерно придерживается Михаил Дегтярев: какой бы вариант ни выбрал сход - это будет решение самих людей.

Примечательно, что отсыпные работы начались через день после визита главы региона в Вяземский.

Минтранс ко вторнику 20 апреля выполнил поручение врио губернатора. Об этом Михаил Дегтярев сообщил в своем аккаунте в Telegram: «Глава минтранса по моему поручению организовал отсыпку. В этом году мы выделили из бюджета три миллиона рублей на ее содержание».