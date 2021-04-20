«Мы готовимся к третьей волне»: Евгений Никонов настоял на ускорении вакцинации

Евгений Никонов настоял на ускорении вакцинации Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

На очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу, который прошел сегодня, 20 апреля, главным вопросом вновь стал темп вакцинации населения Хабаровского края.

За проступок - наказание

Руководители министерств и управлений отчитались об организации вакцинации против коронавирусной инфекции.

- За все время в Хабаровский край поступило 146 466 доз вакцины. Пока в Хабаровском крае привиты 64 970 человек - 10,6% населения края. Завершили вакцинацию 43 809 человек. Вместе с тем, темпы вакцинации остаются низкими. Имеются случаи отказа от вакцинации, - сказала заместитель начальника управления организации медицинской помощи населению минздрава края Елена Волкова.

О ходе вакцинации сотрудников подведомственных учреждений отчитались и начальники министерств края. Так, особое негодование у заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова вызвали цифры, озвученные министром культуры Хабаровского края Юрием Ермошкиным.

- Всего у нас 1 777 сотрудников, из них 1 124 подлежат вакцинации. На сегодняшний день привились 105 человек, - сказал Юрий Ермошкин. – В ближайшее время коллективную вакцинацию пройдут сотрудники Хабаровского краевого музыкального театра.

Одной из причин затяжной вакцинации среди работников культуры Юрий Ермошкин назвал несовместимость компонентов вакцины от коронавируса с прививкой от клещевого энцефалита, которую недавно поставили некоторые работники подведомственных учреждений.

- Несмотря на то, что в крае ситуация остается стабильной, в России количество заразившихся ежедневно растет. Сейчас мы начинаем плавное вхождение в третью волну, это необходимо понимать и готовиться, - сообщил Евгений Никонов. – Когда в очередной раз нам придется ввести ограничения на проведение массовых мероприятий и к нам поступят обращения об их послаблении, мы будем учитывать тот факт, что работники культуры так неохотно вакцинировались.

Предупрежден – значит вооружен

На сегодняшний день в Хабаровском крае за все время зарегистрировано 51 406 случаев заражение COVID-19. Справились с вирусом 49 159 человек. Сейчас проходят лечение 1 879 пациентов. В медицинских организациях развернута 591 койка, 30 из которых, в городской больнице №2, будут закрыты сегодня, 20 апреля.

- Пока, ситуация в крае остается стабильной. Но должна отметить, что в ряде регионов отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому мы с вами должны продолжать все те ограничительные и профилактические мероприятия, которые сейчас введены на территории Хабаровского края, - сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

Отмечается рост заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет. На прошедшей неделе зафиксировано 13 случаев заражения. Среди взрослого населения по-прежнему самые высокие показатели регистрируются среди лиц старше 60 лет. Болеет и активная часть населения, в основном работники сферы услуг, в том числе здравоохранения, образования, офисных учреждений.