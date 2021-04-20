«Не щадя даже беременных»: браконьер прикармливал диких животных, убивал и продавал мясо в Хабаровске

У мужчины нашли впечатляющий арсенал Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Когда в дело вступает алчность, у некоторых людей напрочь отпадают чувства жалости и сострадания. Хабаровчанин Максим (имя изменено – прим. ред.) как раз из таких. 36-летний мужчина придумал схему приманки диких животных. Браконьер, обманывая добродушных людей, несколько месяцев без разбора отстреливал оленей в заказнике «Хехцирский».

ЖИВОТИНКУ ЖАЛКО

В одном из мессенджеров появилась группа помощи диким животным. Администратором был безработный Максим, он призывал участников отправлять пожертвования на покупку корма голодающим таежным зверям. Кормить диких животных нельзя, но сердобольные люди жертвовали кто сколько может.

Было найдено замороженное мясо, предположительно, двух сибирских косуль, одного благородного оленя Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

На вырученные деньги Максим устраивал для зверушек подкормочные площадки. Обычно мужчина приманивал животных у новой трассы Хабаровск-Владивосток. Дикие звери запоминали, что в этом месте есть еда, и регулярно приходили покормиться. Ушлый Максим приезжал на место ночью и с тепловизиром отстреливал доверчивых животных. Причем без разбора, не щадя даже беременных самок изюбрей и косуль. Дикое мясо браконьер продавал через закрытые группы в соцсетях. Брал не так много – 500 рублей за килограмм дичи.

НА РОЗЫГРЫШ НЕ ПОХОЖЕ

На Максима пожаловались местные жители, инспекторы заповедника и полицейские организовали проверку. Несколько месяцев оперативники наблюдали за подозреваемым, собирали доказательства. В марте 2021 года было найдено место, где беспринципный мужчина убил и разделал беременную самку благородного оленя изюбря.

Утром, 1 апреля, в квартиру Максима ворвались бойцы Росгвардии. У мужчины нашли впечатляющий арсенал: четыре единицы огнестрельного гладкоствольного оружия, по единице газового и травматического оружия, а также боеприпасы к ним. В багажнике авто силовики обнаружили три армейских глушителя на длинноствольное оружие, окровавленные топоры и ножи, шерсть, возможно, диких зверей.

В машине подогреваемого нашли кровь, возможно, диких животных Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Также было найдено замороженное мясо, предположительно, двух сибирских косуль, одного благородного оленя, радиостанции, GPS навигаторы, шесть сотовых телефонов. Ущерб, нанесенный этой незаконной охотой на особо охраняемой природной территории, составил 490 тысяч рублей, - рассказала Ольга Аполлонова, пресс-секретарь ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ОФИЦИАЛЬНО

Орудия убийства и мясо отстреленных зверей направлены на экспертизу. Максим предоставил все документы для владения оружием.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота» Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем положении, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по стать до пяти лет колонии.

ЗАПОМНИТЬ И РАССКАЗАТЬ ВСЕМ

Еще раз напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.

Кроме того, животные, получая еду от человека, перестают охотиться. Дальнейшее потомство также не будет самостоятельно добывать еду, так как мать попросту не сможет научить этому детенышей. Такие звери попадают в зависимость от человека, а как следствие – становятся легкой защитой.

При встрече с дикими животными необходимо тут же покинуть место. Ни в коем случае не преследовать зверя и дать ему уйти. Если поведение животного нетипично, следует обратиться в полицию и в управление (департамент или отдел) по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира своего региона.