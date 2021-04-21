Развивать туризм в Хабаровском крае будут по-новому Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сегодня, 21 апреля, на заседании коллегии координационного совета по культуре края обсудили развитие туризма в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», к которому регион подключится уже летом 2021 года.

- Беспрецедентный 2020 год послужил стимулом для определения первоочередных задач по развитию внутреннего и въездного туризма на территории региона. Еще в середине марта нам говорили, что нацпроект будет принят только в середине лета. Но буквально вчера поступила информация, что со дня на день нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» будет опубликован на портале «Электронный бюджет», в рамках которого у нас появятся новые возможности для развития отрасли, - сказал заместитель министра культуры края, председатель комитета по туризму Александр Никитин.

Уже сейчас в целях развития туризма в хабаровском международном аэропорту имени Г. И. Невельского появилась первая информационная стойка Туристского информационного центра, а головной офис расположился в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Как объяснил Александр Никитин, ТИЦ создан для популяризации и информирования гостей и жителей края о туристических возможностях региона.

Как подчеркнула начальник управления международных связей администрации Хабаровска Татьяна Иванова, за 2020 год количество иностранных туристов снизилось в 24 раза.

- За прошедший год Хабаровск посетило 44159 иностранных граждан из 83 стран мира, в том числе с целью туризма - 1827, - сообщила Татьяна Иванова.

Предполагается, что благодаря нацпроекту, который включает в себя три направления: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма», регионы смогут улучшить имеющиеся туристические зоны и объекты за счет увеличения финансирования. Так, на реализацию нацпроекта, который рассчитан до 2030 года, поступит 628,9 миллиарда рублей.

- Бюджетные средства, предусмотренные на субсидирование муниципальных проектов, направляются исключительно на развитие обеспечивающей инфраструктуры - это линии электропередач, подъездные дороги, инженерные коммуникации и так далее. А развитие самих туристских объектов финансируется за счет инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, - пояснил Александр Никитин.