Михаил Дегтярев нашел деньги на расселение аварийных бараков в Хабаровске. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев успешно провел переговоры с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ. Ему удалось доказать необходимость выделения первого транша в 300 млн рублей из федерального бюджета на запуск программы расселения 68 бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске.

В течение десятилетий ни местные ни региональные власти не могли справиться с этой проблемой. Однако Дегтярев смог привлечь внимание федерального центра к этой теме и защитить дорожную карту по ее решению.

Полуразвалившиеся строения уродовали широкий современный проспект. Михаил Дегтярев еще в конце прошлого года подписал соглашение с государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Фактически, именно это соглашение и позволило запустить программу масштабного расселения бараков в Хабаровске. Уже к 2023 году все бараки на проспекте 60-летия Октября будут расселены.

300 миллионов – сумма значительная. Однако для дальнейшего финансирования необходимо признать все бараки аварийными. Хабаровская мэрия на сегодняшний день признает только пять строений со статусом «аварийный». Остальные 63 числятся как годные для проживания.

Михаил Дегтярев дал мэру Хабаровска Сергею Кравчуку важное поручение – принять муниципальную программу и включить в план расселения все 68 бараков на проспекте 60-летия Октября. Только после принятия соответствующей программы на муниципальном уровне у Фонда содействия реформированию ЖКХ появится возможность перечислить в регион деньги, о выделении которых ранее договорился исполняющий обязанности губернатора. Это позволит получить из Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительные 2 млрд рублей на расселение.

Теперь именно от мэра Хабаровска зависит, насколько быстро поступят в регион федеральные деньги, и люди будут переселены из аварийного жилья.