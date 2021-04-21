Галина Кононенко: «Послание президента созвучно стратегическим проблемам Хабаровского края»

Галина Кононенко прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному собранию.

В своем Послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин обозначил целый ряд стратегически важных для развития страны направлений. Судя по заданному вектору, Хабаровский край находится практически на острие событий.

- Послание конкретное, стратегическое. В основу положены события, связанные с пандемией ковида. Она с одной стороны простимулировала развитие, с другой стороны внесла серьезные коррективы, - прокомментировала Галина Кононенко, председатель Общественной палаты РФ по Хабаровскому краю. - На демографию президент обратил особое внимание, подчеркнув, что нужны реальные дела. Прежде всего, поддержка семей с детьми и пролонгирование тех мер, которые приняты в период пандемии. Обращено особое внимание на будущих матерей и молодые семьи.

Важный для Хабаровского края момент – развитие туризма. Это та сфера деятельности, которая требует особого подхода. Природные возможности у нас есть, а президент предложил механизмы «возможностей человеческих». Бюджетное инфраструктурное кредитование, думаю, серьезно поддержит туристская отрасль.

- Возвращение половины стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря – этому я искренне рада. Такая мера поддержки особенно важна в преддверии лета.

Председатель Общественной палаты Хабаровского края отметила еще несколько важных моментов. Улучшение здоровья населения через активизацию диспансеризации, профилактические осмотры и повышение в общем качества и доступности медицинских услуг. Онкология, сердечно-сосудистые заболевания – слабые звенья, выявленные коронавирусной инфекцией. Нужен системный поход к их усилению, и для этого в Хабаровском крае есть все возможности.