Жилье и «коммуналка»: Дегтярев акцентировал внимание на приоритетных инициативах президента в послании

Михаил Дегтярев с коллегами из ЛДПР в кулуарах перед Посланием президента Фото: Правительство Хабаровского края

Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию накануне и озвучил несколько важнейших инициатив, на которые нужно обратить особое внимание. Михаил Дегтярев, приглашенный ранее президентом на это мероприятие рассказал, какие инициативы будут полезны именно для Хабаровского края.

- В первую очередь он отметил, что одним из важнейших направлений для развития края станет решение относительно инфраструктурных кредитов. Каждый год мы должны выдавать по одному миллиону квадратных метров жилья. Это задача региона по поручению президента. Она сложная, но решаемая. Строительство жилья я бы поставил на первое место, - говорит глава.

Михаил Дегтярев отметил, что самое трудное, это строительство инфраструктуры для площадок жилзастройки.

Так, например, это касается Ореховой сопки, 6 и 7 микрорайонов и других территорий в городе. Для того, чтобы построить один миллион квадратов, на инфраструктуру надо потратить порядка семи миллиардов сначала. Это не подъемная сумма для застройщика или властей края. Еще одна инициатива, выдвинутая президентом это индивидуальное строительство.

В регионе уже выделено свыше 11 тысяч земельных участков для многодетных семей. Но эти участки тоже без инфраструктуры, нет дорог, ЛЭП, воды. Если дом построить обойдется семье в шесть миллионов, то ещё почти миллион нужен на все инфраструктуры, отмечает глава. поэтому и прогресс долгий в ИЖС, потому что денег не хватает. В этой связи инфраструктурные кредиты будут как никогда кстати для края.

Льготные бюджетные кредиты тема очень актуальная для региона. В крае модернизация коммунальной инфраструктуры требует больших вложений. Причем это касается вообще каждого района и города края. Кредиты помогут обновить сложные объекты в Ванино, Совгаван, на БАМе.

Напомним, церемония обращения к Федеральному Собранию состоялась вчера, 21 апреля в полдень по Москве. Михаил Дегтярев присутствовал на мероприятии по приглашению главы страны.