Радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» отмечает двухлетие вещания

Большой Макс, Вита и Александр Зубков в гостях у радио "Комсомольская правда" - Хабаровск" Фото: Сергей ПЯТКОВ

Радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» сегодня, 22 апреля, отмечает два года вещания. Именно в этот день в 2019 году ведущие впервые вышли в прямой эфир в краевой столице. Праздник ведущие и радиослушатели отмечают сегодня в компании гостей - тех, кто ровно два года назад был в эфире.

Алексей Кондратьев и Алексей Панфилов на праздничном эфире Фото: Сергей ПЯТКОВ

За это время на радио побывали известные в городе личности, среди них глава региона, мэр Хабаровска, депутаты и министры, сотрудники администрации и органов власти, блогеры, общественники и просто интересные люди. С гостями обсудили множество важных тем, поговорили о насущном и наболевшем, разыграли кучу призов и пригласительных билетов на мероприятия.

Сегодня первыми в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» поздравили Алексей Кондратьев, музыкант, спортивный комментатор, сатирик и поэт, и Алексей Панфилов, музыкант, композитор, аранжировщик. Ребята занимаются реализацией совместного проекта - исполняют песни в жанре, как они сами его называют - алкоджаз. Одна из композиций прозвучала в эфире. Ребята поздравили ведущих и радиослушателей с двухлетием вещания в Хабаровске. Александр Кондратьев прочитал стихи из своего сборника. К слову, в первый день вещания сатирик тоже читал стихи в прямом эфире.

На праздничном эфире сегодня прошло несколько розыгрышей. Слушатели получили сертификаты в «Сосновские бани» и в библиотеку на «Библионочь».

Следующими гостями стали Большой Макс, Вита и гитарист Александр Зубков. Ребята исполнили несколько песен и рассказали о своих творческих успехах и планах. Вита представляла Хабаровский край на Всероссийском конкурсе «Новая звезда» и вышла в финал. Большой Макс преподает в студии вокала, причем занимается как с детьми, так и со взрослыми.

Подытожили праздничный эфир прекрасным исполнением легендарной «Симоны» Большого Макса.